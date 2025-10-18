Diwali पर खुशखबरी! सस्ती हुई CNG और PNG, GAIL Gas ने दिया बड़ा तोहफा

Compressed Natural Gas: दिवाली से पहले गेल गैस लिमिटेड ने CNG और घरेलू PNG की कीमत में भारी कटौती की घोषणा की है. यह कटौती कई शहर में लागू की गई है. जिससे त्योहारी सीजन में आम जनता को बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिली है.

CNG और घरेलू PNG की कीमत में कितनी कमी

गेल गैस लिमिटेड ने घरेलू उपभोक्ताओं और कार मालिक को तोहफा देते हुए PNG और CNG दोनों की कीमत में 1.50 की कमी की है. मेरठ में अब घरेलू PNG की कीमत 51 प्रति यूनिट और CNG की कीमत 87.10 प्रति किलोग्राम है. गेल गैस लिमिटेड के मेरठ क्षेत्र के महाप्रबंधक विनय कुमार के अनुसार ये नई दरें 17 अक्टूबर से लागू हो गई है. हालांकि औद्योगिक और वाणिज्यिक PNG की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

आम नागरिक को राहत

गैस की कीमत में कमी से रसोई गैस के रूप में पीएनजी का उपयोग करने वाले लाखों परिवार के साथ-साथ सीएनजी से वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को भी राहत मिली है. यह राहत त्योहारी सीजन के दौरान खर्चों की भरपाई में मदद करेगी. यह कटौती केवल घरेलू पीएनजी और सीएनजी पर लागू है. जबकि औद्योगिक और वाणिज्यिक पीएनजी की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

दिवाली से पहले मेरठ में वायु गुणवत्ता बिगड़ी

दिवाली से पहले मेरठ में वायु गुणवत्ता बिगड़ने लगी है. रात 9 बजे से सुबह 11 बजे के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के आसपास बना हुआ है. जो खराब श्रेणी में आता है. पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि 20 और 21 तारीख को वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से बिगड़ सकती है. जब AQI 400 तक पहुंच सकता है. मौसम लगातार शुष्क और साफ बना हुआ है और रात का न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है.