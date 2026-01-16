Delhi Health Report: मौत का कुआं बना दिल्ली! जन्म दर में आई कमी, जाने किस बीमारी से हो रहीं राजधानी में अंधाधुंध मौतें?

Delhi Health Report: दिल्ली की हवा अब उस स्थति में पहुंच गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या अब चरम पर है, आप इसकी गंभीरता का अंदाज़ा हाल ही में आई एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सिर्फ़ सांस की बीमारियों से 9,211 मौतें हुईं, जबकि 2023 में यह संख्या 8,801 थी। जी हां, इस बात का खुलासा दिल्ली सरकार की सालाना रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में दिल्ली में जन्म और मृत्यु के बारे में भी विस्तार से आंकड़े दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में मौत के प्रमुख कारणों में सर्कुलेटरी सिस्टम फेल होना भी शामिल है।

किस बीमारी से हो रहीं सबसे ज्यादा मौतें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में, लगभग 23 प्रतिशत मौतें एक ही वजह से होती हैं, जिसमें हार्ट अटैक या खून के बहाव में रुकावट आना शामिल है। इसके अलावा, लगभग 17 प्रतिशत मौतें, यानी 16,060 मौतें, दूषित पानी या खाने से होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण फेफड़ों या सांस की बीमारी है, जिससे 10 प्रतिशत मौतें, यानी 9,211 मौतें होती हैं।

जन्म दर में आई कमी

साथ ही बता दें कि दिल्ली में अभी मृत्यु दर 6.37 है, जबकि 2023 में यह 6.16 प्रतिशत थी। दिल्ली की आबादी अभी लगभग 21.8 मिलियन है। 2024 में दिल्ली में 306,459 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 159,549 लड़के (52.06 प्रतिशत) और 146,832 लड़कियाँ (47.91 प्रतिशत) शामिल हैं। इसका मतलब है कि जन्म दर 14 प्रतिशत है, जो पिछले साल दर्ज की गई 14.66 प्रतिशत से कम है।

