LIVE Counting | BMC Election Result 2026: महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आज, एग्जिट पोल में भाजपा-शिंदे सेना का दबदबा

🕒 Updated: January 16, 2026 06:38:32 AM IST

Mumbai BMC Election Result 2026 Live: महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के लिए गुरुवार शाम को वोटिंग खत्म हो गई, जिसमें राज्य की 29 नगर पालिकाओं में उम्मीदवार मैदान में थे. वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी. वहीं 29 नगर पालिकाओं में वोटर टर्नआउट: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC), पुणे नगर निगम (PMC) और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (PCMC) सहित सभी नगर पालिकाओं में वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुई और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि दोपहर 3.30 बजे तक राज्य भर में वोटर टर्नआउट 46-50 प्रतिशत रहा. दोपहर 3:30 बजे तक, कोल्हापुर में सबसे ज़्यादा 50.85 प्रतिशत वोटिंग हुई. मुंबई में यह 41.08 प्रतिशत, पुणे में 36.95 प्रतिशत, नागपुर में 41.23 प्रतिशत, छत्रपति संभाजीनगर में 43.67 प्रतिशत और नासिक में 39.64 प्रतिशत रहा.

2017 के बाद पहले नगर निकाय चुनाव

ये महाराष्ट्र में 2017 के बाद पहले नगर निकाय चुनाव हैं, और नतीजे 16 जनवरी, शुक्रवार यानी आज घोषित किए जाएंगे. सभी नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग गुरुवार को सुबह 7:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई और शाम 5:30 बजे खत्म हुई. सभी की नज़रें भारत के सबसे अमीर नगर निकाय – BMC – पर हैं, जिसकी 227 सीटों पर 1,729 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

Mumbai BMC Election Result 2026 Live: ये महाराष्ट्र में 2017 के बाद पहले नगर निकाय चुनाव हैं, और नतीजे 16 जनवरी, शुक्रवार यानी आज घोषित किए जाएंगे. सभी नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग गुरुवार को सुबह 7:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई और शाम 5:30 बजे खत्म हुई.

  • 06:38 (IST) 16 Jan 2026

    Mumbai BMC Election Result 2026 Live: BMC चुनाव नतीजों के लिए स्टाफ की तैनाती

    Mumbai BMC Election Result 2026 Live: वोटों की गिनती के दिन के लिए, 2,299 कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसमें 759 सुपरवाइजर, 770 असिस्टेंट और 770 क्लास IV कर्मचारी शामिल हैं. BMC ने पुष्टि की है कि सभी स्टाफ सदस्यों को प्रक्रिया में कोई गलती न हो, इसके लिए पहले ही ट्रेनिंग दी गई है. काउंटिंग हॉल का लेआउट, टेबल की व्यवस्था, CCTV मॉनिटरिंग, आग से सुरक्षा के प्रोटोकॉल और मेडिकल सपोर्ट को फाइनल कर दिया गया है. पूरी सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नतीजों को टैब्यूलेट करेगा और घोषित करेगा.

  • 06:30 (IST) 16 Jan 2026

    Mumbai BMC Election Result 2026 Live: 227 वार्डों के लिए 23 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

    Mumbai BMC Election Result 2026 Live: BMC के अनुसार, 227 म्युनिसिपल वार्डों के लिए 23 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं. हर ऑफिसर स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग वाली जगहों की देखरेख करेगा, जिन्हें पहले ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और मुंबई पुलिस से मंज़ूरी मिल चुकी है. अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि काउंटिंग के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सभी इंतज़ामों की बारीकी से जांच की गई है. म्युनिसिपल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भूषण गगरानी ने दोहराया कि "यह सुनिश्चित करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए गए हैं कि काउंटिंग की प्रक्रिया पारदर्शी, सुचारू हो और तय समय के अंदर पूरी हो जाए.

  • 05:53 (IST) 16 Jan 2026

    Mumbai BMC Election Result 2026 Live: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव नतीजे आज, एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया

    Mumbai BMC Election Result 2026 Live: आज महाराष्ट्र की शहरी राजनीति के लिए एक अहम दिन है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए चुनाव, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) भी शामिल है, गुरुवार (15 जनवरी) को हुए थे, और नतीजे आज (शुक्रवार, 16 जनवरी) घोषित किए जाएंगे। सभी की नज़रें BMC चुनावों के नतीजों पर हैं, जो चार साल की देरी के बाद हुए हैं। वोटों की गिनती से पहले पूरे महाराष्ट्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। BMC चुनावों में, लगभग 1,700 उम्मीदवार 227 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 879 महिलाएं और 821 पुरुष शामिल हैं। महाराष्ट्र के 893 वार्डों में 2,869 सीटों पर 15,931 उम्मीदवारों का भविष्य आज तय होगा। आप इन स्थानीय निकाय चुनावों के सबसे तेज़ नतीजे inkhabar वेबसाइट पर देख सकते हैं।

