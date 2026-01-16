Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की सफेद चादर! फिर खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, जाने पल-पल का अपडेट

Updated: January 16, 2026 06:47:06 AM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR लगातार पांचवें दिन भी शीतलहर की चपेट में रहा. गुरुवार दिल्ली में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. पालम में पारा गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम है. शुक्रवार को भी शीतलहर जारी रहने की उम्मीद है. शाम को हल्के बादल छाए रह सकते हैं. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़कर 343 हो गया, जो ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आता है.

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की सफेद चादर! फिर खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, जाने पल-पल का अपडेट

Live Updates

  • 06:43 (IST) 16 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: घने कोहरे में एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयॉर्क फ्लाइट के इंजन को नुकसान

    Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयॉर्क फ्लाइट के इंजन को कथित तौर पर हुए नुकसान पर टिप्पणी करते हुए, पूर्व पायलट कैप्टन (रिटायर्ड) एहसान खालिद ने कहा कि यह घटना तब हुई जब विमान बहुत घने कोहरे में अपने बे की ओर टैक्सी कर रहा था. उन्होंने दावा किया कि विमान एक बैगेज कंटेनर या ट्रॉली से टकरा गया जो टैक्सी ट्रैक पर पड़ी थी, जिसे इंजन ने अंदर खींच लिया, जिससे नुकसान हुआ. उन्होंने कहा, "विमान दिल्ली में उतरा, और उसके बाद वह बहुत घने कोहरे की स्थिति में अपने बे पार्किंग स्पॉट की ओर टैक्सी कर रहा था, और टैक्सी करते समय, वह एक बैगेज कंटेनर या ट्रॉली से टकरा गया जो टैक्सी ट्रैक पर पड़ी थी, और विमान को नुकसान हुआ," उन्होंने इसे "एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना" बताया. भारतीय विमानन के तेजी से विस्तार के साथ बेहतर योजना की आवश्यकता पर जोर देते हुए, खालिद ने कहा कि ऐसी घटनाएं "100% टाली जा सकती हैं" और भविष्य में इन्हें रोकना चाहिए.

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की सफेद चादर! फिर खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, जाने पल-पल का अपडेट

