Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की सफेद चादर! फिर खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, जाने पल-पल का अपडेट

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR लगातार पांचवें दिन भी शीतलहर की चपेट में रहा. गुरुवार दिल्ली में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. पालम में पारा गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम है. शुक्रवार को भी शीतलहर जारी रहने की उम्मीद है. शाम को हल्के बादल छाए रह सकते हैं. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बढ़कर 343 हो गया, जो ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आता है.

