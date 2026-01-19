Home > दिल्ली > Delhi PG: दिल्ली में 5000 रुपये में PG! जानिए किस इलाके में मिल रहा है सबसे सस्ता ठिकाना

Delhi PG: दिल्ली में 5000 रुपये में PG! जानिए किस इलाके में मिल रहा है सबसे सस्ता ठिकाना

By: Heena Khan | Published: January 19, 2026 6:48:46 AM IST

Delhi News
Delhi Cheap PG: बिहार से लेकर यूपी तक के युवा अपना भविष्य बनाने के लिए दिल्ली आते हैं. यहां आकर पढ़ाई करना और नौकरी करना आसान नहीं है. युवाओं  जरूरतों के साथ-साथ खर्चे भी बढ़ने लगे हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा युवाओं को रहने के लिए एक अच्छी और सस्ती जगह की जरूरत होती है. वहीं देश की राजधानी दिल्ली में लक्ष्मी नगर एक ऐसा इलाका है, जहां सस्ते PG, मेट्रो कनेक्टिविटी के ही नजदीक मिलते हैं. विजय ब्लॉक, शकरपुर एक्सटेंशन, गुरु अंगद नगर और निर्माण विहार स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं. जानकारी के मुताबिक, यहां आपको ₹3000 से ₹5000 में अच्छे PG मिल सकते हैं. 

5 हजार में मिलेगी बेहतरीन सुविधा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली का लक्ष्मी नगर इलाका हमेशा से स्टूडेंट्स और नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे सुलभ और बेहतरीन जगह रही है. यहां के कोचिंग सेंटर, मेट्रो कनेक्टिविटी और सस्ते रहने के ऑप्शन की वजह से, यहां बजट-फ्रेंडली PG मिलते हैं. अगर आप भी लिमिटेड बजट में एक अच्छा PG ढूंढ रहे हैं, तो लक्ष्मी नगर के ये इलाके आपके लिए सबसे बेस्ट हैं. लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास कई सस्ते PG उपलब्ध हैं. यहाँ से नोएडा, प्रीत विहार और करोल बाग के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलती है. किराया ₹5,000 से ₹7,000 प्रति महीना है, और सुविधाओं में वाई-फाई, बिजली और पानी, और फर्निश्ड कमरे शामिल हैं.

जाने कहां-कहां बेहतरीन PG 

विजय ब्लॉक लक्ष्मी नगर के सबसे पॉपुलर इलाकों में से एक माना जाता है. यहाँ साफ़-सुथरे और सस्ते PG मिलते हैं. कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और सस्ते खाने की जगहों के पास होने की वजह से यह स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुविधाजनक जगह है. शकरपुर एक्सटेंशन के निवासियों को किफायती किराए पर बड़े-बड़े घर मिलते हैं. लक्ष्मी नगर के पास होने के कारण मेट्रो और बस सेवाओं तक आसानी से पहुँचा जा सकता है. यह इलाका शांत माहौल देता है, जो इसे छात्रों और नौकरीपेशा लोगों दोनों के लिए आदर्श बनाता है. गुरु अंगद नगर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर रहना चाहते हैं. यहाँ साफ़-सुथरी सुविधाओं और घर के बने खाने के साथ होम-स्टाइल PG (पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन) मिलते हैं. यह इलाका स्टूडेंट्स के बीच तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है. निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास प्रीमियम कैटेगरी के PG उपलब्ध हैं, फिर भी किराया किफायती है. बेहतरीन सड़क और मेट्रो कनेक्टिविटी, साथ ही ऑफिस एरिया के पास होने की वजह से यह इलाका कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए टॉप पसंद बनता जा रहा है.

