  Kal Ka Love Rashifal 19 January 2026: किनका टूटेगा रिश्ता और किन्हें मिलेगा रोमांस भरपूर, यहां जानिये कैसी रहेगी मेष से मीन राशि वालों की लव लाइफ

Kal Ka Love Rashifal 19 January 2026: किनका टूटेगा रिश्ता और किन्हें मिलेगा रोमांस भरपूर, यहां जानिये कैसी रहेगी मेष से मीन राशि वालों की लव लाइफ

Kal Ka Love Rashifal Monday 19 January 2026:  वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार (19 जनवरी, 2026) को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है. इस दिन से गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ होगा, जो विशेष रूप से शक्ति साधना, मंत्र-जप और तांत्रिक उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसके साथ-साथ माघ मास और उत्तरायण काल में आने वाला सोमवार का दिन आध्यात्मिक उन्नति का बेहतरीन अवसर देता है. शुक्ल पक्ष प्रतिपदा सोमवार सुबह 2 बजकर 15 मिनट तक रहेगी, जबकि नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा सुबह 11 बजकर 53 मिनट तक रहेगा.  सूर्य राशि मकर में होगा, जबकि चंद्र राशि भी मकर में रहेगी.  यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि सोमवार (19 जनवरी, 2026) से माघ मास की गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है और यह नवरात्रि साधकों और भक्तों के लिए विशेष मानी जाती है. सोमवार (19 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: January 18, 2026 12:36:29 PM IST

Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
1/13

मेष दैनिक लव राशिफल

मेष राशि से जुड़े जातकों का लव पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है. वजह वाजिब है, इसलिए मनाने की जरूरत है. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मतभेद बढ़ने की स्थिति बन सकती है. सोमवार का दिन व्यस्त रहेगा, लेकिन शाम को हर हाल में मिलें और बात करेंगे तो अच्छा रहेगा. बातचीत के दौरान अपने लव पार्टनर की प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करेंगे. सिंगल के लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन अभी शादी टालें और करियर पर अधिक ध्यान दें. शादीशुदा लोगों की जिंदगी फिलहाल सामान्य ही रहेगी.

Taurus Today Love Horoscope - Photo Gallery
2/13

वृषभ दैनिक लव राशिफल

वृषभ राशि के जातकों की जिंदगी में कोई खास बदलाव सोमवार को नहीं होगा. पूरा दिन हंसी-खुशी के साथ गुजरेगा. आपका लव पार्टनर सोमवार को आपसे प्रसन्न रहेगा. प्यार का इजहार रोमांटिक अंदाज में करेगा. दोपहर में आप अपने पार्टनर के साथ बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं. सिंगल की जिंदगी में प्यार की एंट्री होने वाली है. शाम को रोमांटिक लम्हों को एन्जॉय करेंगे.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
3/13

मिथुन दैनिक लव राशिफल

मिथुन राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन अच्छा नहीं रहने वाला है. हालात ऐसे बनेंगे, जिससे आपका लव पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है. पार्टनर का व्यवहार भी परेशान करेगा. इतना ही नहीं, पार्टनर किसी बात को लेकर आपके ऊपर   शक भी कर सकता है. बातचीत से मसला हल कर सकते हैं. शादीशुदा लोग दिन भर व्यस्त रहेंगे, लेकिन शाम को घूमने फिरने जा सकते हैं.

Cancer Today Love Horoscope - Photo Gallery
4/13

कर्क दैनिक लव राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. लव लाइफ बहुत ही शानदार रहेगी. सोमवार को पूरा दिन आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिताएंगे. दिन में अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. सिंगल को नया पार्टनर मिलेगा, जिसके साथ आप दिनभर आनंद के साथ बिताएंगे.

Leo Today Love Horoscope - Photo Gallery
5/13

सिंह दैनिक लव राशिफल

सिंह राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन मिलाजुला रहेगा. बड़ी मुश्किल से लव पार्टनर की अपने साथी के साथ मुलाकात होगी. सिंगल जातकों को नया पार्टनर मिलने का योग बन रहा है. सोमवार को आपका होने वाला पार्टनर अपने प्रेम का इजहार आपके सामने कर सकता है. इसके बाद साथी का भरपूर प्यार मिलेगा. सिंगल के लिए शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं. नए शादीशुदा कपल पूरा दिन साथ में बिताएंगे.

Virgo Today Love Horoscope - Photo Gallery
6/13

कन्या दैनिक लव राशिफल

कन्या राशि के जातकों का सोमवार का दिन अच्छा रहने वाला है. सोमवार को आपका साथी आपको कोई विशेष उपहार दे सकता है. साथ ही आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर बनने के लिए सहमति दे सकता है, जिस कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा. सिंगल के लिए शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं. लव लाइफ में हैं तो यह रिश्ता शादी में तब्दील हो सकता है.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
7/13

तुला दैनिक लव राशिफल

तुला राशि के जातक परेशान रहेंगे, क्योंकि लव पार्टनर्स में किसी बात को लेकर आपस में मतभेद बढ़ सकते हैं. सोमवार को आपका साथी आपके साथ कहीं बाहर घूमने जा सकता है, परंतु किसी बात को लेकर आपस में मतभेद बढ़ सकता है. अच्छा होगा वाणी पर संयम रखें. पार्टनर के व्यवहार को नजरअंदाज करें, लेकिन एक सीमा तक. शादीशुदा जातकों की जिंदगी भी अच्छी रहेगी.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
8/13

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

वृश्चिक राशि के जातक पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. सोमवार को दिनभर साथी के साथ बारिश का भरपूर आनंद उठाएंगे. कुल मिलाकर सोमवार को मौसम के हिसाब से लव पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा बीतने वाला है. सिंगल के पास दिन और मौका दोनों है, प्यार का इजहार कर डालें.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
9/13

धनु दैनिक लव राशिफल

धनु राशि के जातकों को नए पार्टनर का पूर्ण सहयोग आपको हासिल होगा. चाहें तो सोमवार को आप अपने पार्टनर के सामने अपनी मन की बात बोल सकते हैं. सोमवार को आपके इसके लिए मौका भी मिलने वाला है. बहुत दिन से जो दुविधा आपके मन में चल रही है, वह अपने पार्टनर से जरूर कहें.. आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा. सिंगल से प्यार दूर है. प्रयास करते रहें.

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
10/13

मकर दैनिक लव राशिफल

कुछ महीने पहले शादी हुई है.आपका साथी आपको कोई विशेष खुशखबरी दे सकता है.  साथ ही आज आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं.  सोमवार को आपका पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर जाने के लिए बोल सकता है.  बिजी होने के बावजूद पार्टनर की यह इच्छा पूरी सकते हैं.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
11/13

कुंभ दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर सोमवार को अपने व्यवहार से दिल जीतेंगे. आपका यह व्यवहार पार्टनर को बहुत इंप्रेस करेगा.  ध्यान रखें कि लव पार्टनर का स्वास्थ्य बदल सकता है. इसके कारण आप कुछ परेशान रह सकते हैं. सिंगल के लिए शादी के रिश्ते आएंगे. ध्यान रखें कि यह रिश्ते के प्रति सचेत रहें, क्योंकि यह जिंदगी भर के लिए अहम निर्णय होगा.

Pisces Today Love Horoscope - Photo Gallery
12/13

मीन दैनिक लव राशिफल

मीन राशि के जातकों के सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने जा रहा है. सोमवार को दिन में लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर आप जा सकते हैं. शाम को डिनर  और फिल्म देखने का आनंद उठा सकते हैं. सिंगल्स को कोई विशेष खुशखबरी   मिल सकती है. ब्रेकअप का साथी दोबारा जुड़ना चाहता है. यह आपको तय करना है कि उसे जिंदगी में एंट्री देना ही या नहीं? शादीशुदा जातकों का साथी आपके व्यवहार से खुश रहेगा. लाइफ पार्टनर को साथी से भरपूर प्यार और सहयोग मिलेगा.

Disclaimer - Photo Gallery
13/13

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. India News इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

