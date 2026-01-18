Kal Ka Love Rashifal 19 January 2026: किनका टूटेगा रिश्ता और किन्हें मिलेगा रोमांस भरपूर, यहां जानिये कैसी रहेगी मेष से मीन राशि वालों की लव लाइफ

Kal Ka Love Rashifal Monday 19 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार (19 जनवरी, 2026) को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है. इस दिन से गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ होगा, जो विशेष रूप से शक्ति साधना, मंत्र-जप और तांत्रिक उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसके साथ-साथ माघ मास और उत्तरायण काल में आने वाला सोमवार का दिन आध्यात्मिक उन्नति का बेहतरीन अवसर देता है. शुक्ल पक्ष प्रतिपदा सोमवार सुबह 2 बजकर 15 मिनट तक रहेगी, जबकि नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा सुबह 11 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. सूर्य राशि मकर में होगा, जबकि चंद्र राशि भी मकर में रहेगी. यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि सोमवार (19 जनवरी, 2026) से माघ मास की गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है और यह नवरात्रि साधकों और भक्तों के लिए विशेष मानी जाती है. सोमवार (19 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.