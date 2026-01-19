  • Home>
Aaj Ka Mausam: ओस की बूंदे और घना कोहरा! दिल्ली से लेकर यूपी तक ठंड का कहर, जाने अपने शहर का हाल

Today Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी तक ठंड का प्रकोप जारी है. देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ घने कोहरे और ओस ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में मौसम एक बार फिर बदलने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी है. मौसम विभाग का कहना है कि, एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में कई राज्यों में मौसम में बदलाव लाएगा. खासकर उत्तर-पश्चिम भारत में आसमान में बादल छाए रहने, हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने की उम्मीद है.


By: Heena Khan | Published: January 19, 2026 6:08:26 AM IST

इन इलाकों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, 22 और 23 जनवरी के आसपास एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उत्तर भारत प्रभावित हो सकता है. इससे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है.

दिल्ली का मौसम

राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. सुबह और रात के समय हल्का से घना कोहरा छा सकता है. तापमान में थोड़ा उतार-चढ़ाव हो सकता है. न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

UP का मौसम

बर्फीली हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है. दिन में भी शीतलहर चल रही है, जिससे लोग कांप रहे हैं. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 24 घंटों तक शीतलहर जारी रहेगी.

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है. एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऊंचे इलाकों में बर्फ जम रही है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतें आ सकती हैं.

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. सुबह और शाम को यात्रा करते समय धीरे गाड़ी चलाएं, गर्म कपड़े पहनें, और बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें.

छाएगा घना कोहरा

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है. कम विजिबिलिटी की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है.

Tags:
Aaj Ka Mausamdelhi weatherRaintoday weatherUP Weather
