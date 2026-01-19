Aaj Ka Mausam: ओस की बूंदे और घना कोहरा! दिल्ली से लेकर यूपी तक ठंड का कहर, जाने अपने शहर का हाल

Today Weather Update: दिल्ली से लेकर यूपी तक ठंड का प्रकोप जारी है. देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ घने कोहरे और ओस ने लोगों की कंपकंपी छुड़ा दी है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में मौसम एक बार फिर बदलने लगा है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी है. मौसम विभाग का कहना है कि, एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में कई राज्यों में मौसम में बदलाव लाएगा. खासकर उत्तर-पश्चिम भारत में आसमान में बादल छाए रहने, हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने की उम्मीद है.