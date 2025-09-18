खूबसूरत भाभी पर लट्टू हुआ देवर, 8 महीने बाद किसने खोला ‘भूत की एंट्री’ का रहस्य?

UP Crime News: हर दिन ऐसी खबर जरूर सामने आ जाती है, जो रिश्तों को कलंकित कर जाती है. आजकल ऐसी खबरों का अंबार लग गया है. आज हम जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी. उत्तर प्रदेश के कानपुर से बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां देवर-भाभी ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है. कानपुर पुलिस (Kanpur Police) की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. कानपुर में दिनेश अवस्थी की हत्या की जांच में रिश्तों पर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस ने दिनेश की पत्नी पूनम (जिसे गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है) और उसके भाई मनोज अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया है.

कब हुई थी दिनेश अवस्थी की हत्या? (When was Dinesh Awasthi murdered?)

कानपुर के खरेसा गांव निवासी दिनेश अवस्थी की हत्या अप्रैल में हुई थी. जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जानकारी सामने आई कि दिनेश की पत्नी पूनम और उसके भाई मनोज ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई और फिर फरार हो गए. दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की, फिर उसके बाद पुलिस ने उन्हें लगभग छह महीने बाद गिरफ्तार कर लिया.

दोनों की सूचना देने पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. मनोज पर पहले से ही दो मामले थे और यह उसका तीसरा हत्या का मामला है, तो वहीं, पूनम का यह पहला मामला है. जांच में ये बात भी सामने आई कि पूनम और मनोज के बीच अफेयर चल रहा था, जिसकी भनक दिनेश को लग गई थी. इसलिए उन्होंने कथित तौर उसकी हत्या की योजना बनाई.

कैसे हुई आरोपियों की गिरफ्तारी? (How were the suspects arrested?)

हत्या के बाद पूनम और मनोज गांव से भाग गए. पूनम ने बागेश्वर धाम में अपने एक रिश्तेदार को फोन किया, जिससे पुलिस को उनका पता चल गया और पता चला कि वे मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में छिपे हुए हैं. पुलिस वहां गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. जब पुलिस ने मनोज से पूछताछ की तो उसने बताया कि पूनम ने किसी की हत्या नहीं की, मैं ही दोषी हूं. वह मेरी भाभी है. उसने पहले मुझे बांका मारा. फिर हम दोनों बागेश्वर धाम भाग गए. मेरी भाभी पर बुरी आत्माओं का असर था, इसलिए हम उसे वहां ले गए.

मनोज के बयान के उलट पूनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने कहा कि उसका अफेयर उसके देवर मनोज से था और जब उसके पति ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी. लाश मिलने के बाद गिरफ्तारी के डर से वे दोनों बागेश्वर धाम भाग गए.

