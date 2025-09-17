लखनऊ एयरपोर्ट पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बैंककॉक के तस्करों को किया गिरफ्तार
लखनऊ पुलिस ने एक बार फिर से काबिल ए तारीफ़ (Worthy of Praise) वाला काम कर दिखाया है. बैंककॉक (Bangkok) से तस्करी करने वालों को गिरफ्तार (Arrest) करने में बड़ी सफलता हासिल की है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 17, 2025 5:55:11 PM IST

Lucknow Airport Crime News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट (Lucknow Airport) पर कस्टम विभाग (Custom Department) की टीम को बड़ी सफलता मिली है. जहां, टीम ने बैंककॉक (Bangkok) से तस्करी करने वाले दो यात्रियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2.493 किलोग्राम (KG) हाइड्रोपोनिक गांजा (Hydroponic Hemp) जिसे आम भाषा में (मैरिजुआना) (Marijuana) बोलते हैं, पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से बरामद किया है. 

एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान कस्टम विभाग की टीम ने बिना किसी देर के बैंककॉक से भारत तस्करी करने आए दो 2 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से 2.493 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है. 

विभाग ने वारदात का कैसे किया खुलासा 

दरअसल, कस्टम विभाग की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि एयर इंडिया (Air India) की फ्लाइट से दो यात्री मादक पदार्थ ले जा रहे हैं. बस फिर क्या था, जानकारी मिलने पर कस्टम अधिकारियों ने तुरंत जांच के निर्देश बढ़ाते ही दोनों यात्रियों पर सख्ती से नज़र रखी. स्कैनिंग में बैग के अंदर प्लास्टिक में लिपटे 8 पैकेट पाए गए. 

आखिर कौन हैं ये तस्कर ?

दोनों आरोपियों में से एक मुंबई का है और दूसरा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का रहने वाला है. पूछताछ के दौरान बाराबंकी से रहने वाला आरोपी ने बताया कि उसे ये बैग अबीद मेमन नाम के शख्स ने बैंकॉक एयरपोर्ट पर दिया था. जांच के दौरान अबीद मेमन की पहचान मुंबई के तस्कर के रूप में हुई. फिलहाल, कस्टम विभाग ने दोनों आरोपियों पर NDPS एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

