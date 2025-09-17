हाथरस में 33 साल की पिंकी 17 साल के आशिक संग बना रही थी संबंध, जैसे ही देखा 6 साल की बच्ची ने; कर दिया बड़ा कांड

Hathras Crime News: हाथरस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिसे सुनकर कर हर कोई हैरान है. यहां पिंकी शर्मा नाम की एक महिला ने अपने 17 साल के आशिक संग मिलकर 6 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी है. पुलिस ने पिंकी को गिरफ्तार कर लिया है, और उसके आशिक को निगरानी में रखा है. पुलिस ने बताया कि पिंकी अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, तभी 6 साल की बच्ची ने ये सब देख लिया. किसी को पता न चले, इसके लिए दोनों आरोपियों ने बच्ची को रास्ते से हटा दिया.

पुलिस के अनुसार

पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि 6 साल की बच्ची 3 सितंबर को सुबह 10 बजे अपने घर से लापता हो गई थी. दोपहर करीब 1:30 बजे उसका शव एक कुएं के अंदर मिला. उसके गले में कपड़ा बंधा हुआ था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला दबा कर हत्या की पुष्टि हुई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची ने पिंकी शर्मा और उसके नाबालिग प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. उसने अपने पिता को बताने की धमकी दी, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने उसका गला घोंट दिया.

पिंकी ने बताया

पिंकी ने पुलिस को बताई कि वह पिछले तीन महीनों से 17 साल के लड़के के साथ रिश्ते में थी. घटना वाले दिन, जब उसका पति और सास घर पर नहीं थे, उसने उसे घर बुलाया था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. जब उसने अपने पिता को बताने की धमकी दी, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी. बाद में, उन्होंने शव को एक बोरे में भरकर एक सुनसान कुएं में फेंक दिया. गिरफ्तारी के समय, महिला के हाथ पर काटने के निशान थे, जो शायद लड़की के संघर्ष के कारण हुए थे. ये हादसा पूरा गांव के लोगों में दहशत फैल चुकी है.

जरा ध्यान से, इंदौर में बेकाबू ट्रक का कहर, हादसे में 3 की मौत, 9 घायल