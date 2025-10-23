दबे पांव रात के अंधेरे में देवर के कमरे में घुसी Bhabhi,अंदर से दरवाजे को लगाई कुंडी; फिर पति के भाई संग की ऐसी हरकत….

Crime News: उत्तर प्रदेश (Uttar-Pradesh) के आगरा (Agra) से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई. जहां एक परिवार की दिवाली की खुशी अचानक मातम में बदल गई. यहां देवर-भाभी (Devar Bhabhi) के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. जिसके चलते भाभी ने अपने ही देवर का प्राइवेट पार्ट (Private Part) काट दिया. युवक को तुरंत इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर किया गया था. हत्या के बाद भाभी तुरंत फरार हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर यह घटना कैसे हुई?

भाभी ने देवर का काटा प्राइवेट पार्ट

बता दें कि आरोपी भाभी ने ही देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया था. यह घटना दिवाली की रात करीब 2 बजे के आसपास घटी थी. आगरा के बरहन क्षेत्र के खेड़ी गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया. मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है. जानकारी के मुताबिक, घर में काफी समय से विवाद चल रहा था. जिसके कारण भाभी ने घुस्से में आकर यह कदम उठाया. घटना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले भाभी देवर के कमरे के भीतर घुसी, फिर उसने अंदर से कुंडी लगा दी और सो रहे देवर पर चाकू से हमला कर दिया. युवक को गंभीर हालत में दिल्ली एम्स भेजा गया.

घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुई भाभी

पीड़ित युवक दिवाली की छुट्टियां मनाने उत्तराखंड से अपने घर आया था. उसके भाई मुकेश कुमार ने बताया कि- पीड़ित अल्ट्राटेक कंपनी में मैनेजर है और उत्तराखंड में रहता है. वह रात को कमरे में कंप्यूटर पर काम करते करते सो गया था. उसके सोने के बाद पीड़ित अल्ट्राटेक कंपनी में मैनेजर है और उत्तराखंड में रहता है. भाभी ने इस घटना को अंजां कमरे की कुंडी लगाकर दिया. युवक की चीख सुनकर परिवार वालों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया.

पहले लगाया गंभीर आरोप अब दिया क्लीनचिट, पंजाब के पूर्व DGP के बेटे का सुसाइड केस बना पहेली; सामने आया एक और वीडियो

पुलिस कर रही मामले की जांच

हमले के बाद देवर को तुंरत सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज (SN Medical College) में भर्ती कराया गया. इस घटना के बारे में बरहन के निरीक्षक ने बताया कि “सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया. इसके बाद गंभीर हालत के कारण उसे तुरंत दिल्ली एम्स (AIIMS) रेफर कर दिया. तुरंत दिल्ली एम्स (AIIMS) रेफर कर दिया. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है. पीड़ित के भाई मुकेश कुमार के अनुसार, भाभी आगरा से रात को ही गई थी.

2 खूबसूरत सिंगर का क्या था गुलशन कुमार की हत्या से कनेक्शन? 28 साल बाद हुआ सनसनीखेज खुलासा