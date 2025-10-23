पहले लगाया गंभीर आरोप अब दिया क्लीनचिट, पंजाब के पूर्व DGP के बेटे का सुसाइड केस बना पहेली; सामने आया एक और वीडियो

Punjab Former Minister Razia Sultana Son Death: पिछले कुछ दिनों से एक मामला काफी गरमाया हुआ है. हालांकि, पहले ये मामला सुसाइड का लग रहा था. लेकिन मृतक का एक वीडियो सामने आने के बाद इस केस में संदेह और गहराता जा रहा है. पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले की बात कर रहे हैं. अब इस मामले में दो विरोधाभासी वीडियो सामने आया है. जिसकी वजह से यह केस और भी पेचीदा होता जा रहा है. पहले सामने आए वीडियो में अकील अपने पिता और पत्नी के अफेयर की बात कर रहा है और अपनी मां और बहन पर बेहद संगीन आरोप लगा रहा है. पहले वीडियो के आधार पर परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब एक नया वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें अकील अपने परिवार को क्लीन चिट देता दिख रहा है.

पहले वीडियो में क्या था?

अकील आत्महत्या मामले में सबसे पहले सामने आए वीडियो में अकील ने अपने पिता और पत्नी पर “अवैध संबंध” होने का आरोप लगाया. उसने दावा किया कि उसका परिवार (उसकी मां और बहन सहित) उसकी हत्या या उसे झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहा है. उसने अपनी जान को खतरा बताया और मृत्यु पूर्व बयान का भी जिक्र किया. फिर इसके बाद दूसरा वीडियो सामने आया. एक ओर पहला वीडियो जहां 17 मिनट का था. वहीं, दूसरी तरफ दूसरा वीडियो जो सामने आया है, वो 3 मिनट का है.

दूसरे वीडियो में क्या है?

3 मिनट के दूसरे वीडियो में अकील ने कहा कि पिछले सभी आरोप निराधार थे. उसने कहा कि उसने ये आरोप तब लगाए थे जब वह बीमार था और उसका परिवार उसकी अच्छी देखभाल कर रहा था. उसने अपनी बहन की तारीफ करते हुए कहा कि वह उसका बहुत ख्याल रखती है.

पंचकूला ने 4 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज

पंचकूला पुलिस ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी व बहू समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. इस पूरे मामले पर डीसीपी सृष्टि गुप्ता का बयान भी सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि यह घटना 16 अक्टूबर को पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत से जुड़ी है. पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर के परिवार ने उनकी मौत की सूचना दी थी. उस समय परिवार ने किसी पर कोई संदेह नहीं जताया था.

पोस्टमॉर्टम के बाद मृतक का शव परिवार को सौंप दिया गया था. हालांकि, कुछ दिनों के बाद एक तीसरे पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई कि अकील अख्तर ने सोशल मीडिया पर वीडियो सहित कुछ सामग्री पोस्ट की थी. पुलिस अब इन अलग-अलग बयानों के पीछे की सच्चाई की जांच कर रही है. दोनों वीडियो अब मामले में अहम सबूत बन गए हैं.