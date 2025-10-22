2 खूबसूरत सिंगर का क्या था गुलशन कुमार की हत्या से कनेक्शन? 28 साल बाद हुआ सनसनीखेज खुलासा

Gulshan Kumar Murder Case: कैसेट किंग गुलशन की हत्या को लेकर वकील उज्जवल निगम ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. दरअसल, उनका कहना है कि गुलशन कुमार की हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड नदीम सैफी था. गुलशन कुमार की 1997 में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया था. उनकी हत्या के पीछे क्या मकसद था, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. कुछ लोगों का इस बारे में कहना है कि यह एक वित्तीय लेन-देन था. वहीं, उज्ज्वल निकम ने इस केस में जो खुलासा किया है वो अलग ही दिशा में संकेत दे रहा है. दरअसल, उज्ज्वल निगम ने संकेत दिया है कि दोनों के बीच गायिका अल्का याज्ञनिक और अनुराधा पौडवाल को लेकर राइवलरी थी.

उज्ज्वल निगम ने किया चौंकाने वाला खुलासा (Ujjwal Nigam made a shocking revelation)

शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में उज्ज्वल निकम से जब पूछा गया कि क्या नदीम गुलशन कुमार की हत्या में शामिल था. तो उन्होंने जवाब दिया कि हां, वह शामिल था. इसीलिए वह वापस नहीं आ रहा है. उस पर मुकदमा नहीं चल रहा है. वरना वह मुकदमे में क्यों नहीं आता? कई सालों तक ब्रिटेन में रहने के बाद नदीम अब दुबई में रह रहे हैं. इसके अलावा, उज्ज्वल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ साल पहले नदीम ने वापस लौटने की इच्छा जताई थी. उन्होंने कहा कि उसने प्रस्ताव रखा था कि वह वापस आना चाहता है. मैंने कहा कि बिल्कुल, वापस आओ और मुकदमे का सामना करो. वह नहीं चाहता था.

गुलशन कुमार की क्यों हुई थी हत्या? (Why was Gulshan Kumar murdered?)

उज्ज्वल से पूछा गया कि गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई. उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह बिल्कुल अलग कहानी है. अनुराधा पौडवाल उनकी गायिका थीं. अल्का याज्ञनिक उनकी गायिका थीं. बस. पुलिस का मानना ​​है कि नदीम इस हत्या का मुख्य साज़िशकर्ता था. उसने ही सब कुछ रचा था. पुलिस का मानना ​​है कि हत्या नदीम के इशारे पर की गई थी और इसकी साजिश दुबई में रची गई थी.

कैसे हुई थी गुलशन कुमार की हत्या? (How was Gulshan Kumar murdered?)

उज्ज्वल निगम ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि गुलशन कुमार वैष्णो देवी और शिव के परम भक्त थे. 12 अगस्त, 1997 को जब वह एक मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ. गुलशन कुमार को 16 गोलियां मारी गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. 30 अगस्त को नदीम-श्रवण की जोड़ी वालेे नदीम का हाथ सामने आया. ऐसी खबरें थीं कि गुलशन कुमार नदीम से इसलिए नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने उनके एल्बम ‘हाय अजनबी’ का ठीक से प्रचार नहीं किया था. हालांकि, ये भी बताया जाता है कि दोनों के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी.

