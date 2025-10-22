पंजाब के पूर्व DGP मुस्तफा के बेटे ने सुसाइड से पहले बनाया 17 मिनट का वीडियो, कहा- ‘मेरे पिता और मेरी वाइफ बाथरूम में…’

Punjab Crime News: पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, उनकी बहू और उनकी बेटी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यह मामला उनके बेटे अकील की मौत के पांच दिन बाद हुआ. पांच दिनों तक इस मामले पर ज्यादातर बात नहीं हुई. पहले अकील की मौत को शुरू में सुसाइड बताया गया था. लेकिन जब उनके मोबाइल फोन की जांच की गई, तो यह घटना पब्लिक हो गई. दरअसल अकील के फोन से एक वीडियो मिला है. जिसके बाद अब इस केस का पूरा एंगल ही बदल गया है. अकील के फोन से जो वीडियो मिला है, उसमें अकील ने अपने पिता, मां, पत्नी और बहन पर उसे मारने का आरोप लगाया. लगभग 17 मिनट लंबे इस वीडियो में उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

क्या है इस वीडियो में?

अकील ने वीडियो में आरोप लगाया कि उसके पिता और उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था और उसकी जान को खतरा था. DCP सृष्टि गुप्ता ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की पूरी और साइंटिफिक जांच करने के लिए ACP रैंक के ऑफिसर की देखरेख में एक SIT बनाई गई है. वायरल हो रहे इस वीडियो में अकील कह रहे हैं कि मैं यह वीडियो आज 27 अगस्त, 2025 को बना रहा हूं, ताकि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन हो सके. आगे अकील इस वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैंने अपने पापा और पत्नी को अफेयर करते हुए पकड़ा था. काफी समय हो गया है, लगभग दो साल. यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था. 2018 में हमारी शादी के ठीक बाद मैंने उन्हें बाथरूम में पकड़ा, मेरे कमरे के ड्रेसिंग रूम में. फिर वह सीढ़ियों से नीचे भागे. मैंने उन्हें कस्टडी में लिया. मैं मेंटल ट्रॉमा में हूं. मैं बहुत स्ट्रेस में हूं. मैं सोचता रहता हूं कि क्या होगा.

अकील ने अपने पिता पर क्या-क्या आरोप लगाए?

अकील ने इस वीडियो में अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश थी. मैंने अपनी मां और बहन को मेरे पापा के साथ मिलकर इसके लिए कुछ इंतज़ाम करते सुना.इन लोगों ने जो-जो आइडिया निकाले. उसके बारे में मैं यहां नहीं बता सकता. आगे अकील इस वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पंचकूला पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वे जैसा कहते हैं वैसा नहीं कर सकते. वे कहते हैं कि जब सरकार आएगी तो वे मुझे जेल भेज देंगे. 2012 में मैं सोनीपत में लॉ की पढ़ाई कर रहा था. तभी मेरी बहन किसी के साथ भाग गई थी. अपनी बहन पर प्रॉस्टिट्यूशन का आरोप लगाते हुए अकील ने पूछा कि उसके पास पैसे कहां से आ गए?

पिता मुस्तफा ने क्या कहा?

अपने बेटे अकील के आरोपों पर पिता मुस्तफा का भी बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैं एफआईआर दर्ज होने और एसआईटी गठित होने का स्वागत करता हूं. पुलिस को यह पहला कदम उठाना चाहिए. मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है. पुलिस द्वारा किए गए पोस्टमॉर्टम के आधार पर कहा गया है कि मौत ड्रग ओवरडोज के कारण हुई. मुझे भी यही संदेह है. वह लंबे समय से इसका (ड्रग्स का) सेवन कर रहा था और कई बातें कहता था. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने वीडियो में ये बातें ड्रग्स के प्रभाव में कही हैं.

क्या है पूरा मामला?

अकील 16 अक्टूबर को अपने पंचकूला स्थित घर के कमरे में मृत पाया गया था. परिवार को किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं था और उनका मानना था कि यह नशीली दवाओं के ओवरडोज से हुई मौत थी. मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब मृतक द्वारा अपनी मृत्यु से पहले कथित तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो सामने आए, जिनमें उसके परिवार के सदस्यों पर चौंकाने वाले आरोप लगाए गए थे और दावा किया गया था कि उसे अपनी जान का खतरा है.

