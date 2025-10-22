Home > क्राइम > अपमान का खूनी बदला! पहले बेटे को किया अगवा और फिर, देखने वाले की कांप उठेगी रूह

दिल्ली के नरेला (Narela) से दिल दहला देने वाली घटना (Heart Breaking Incident) सामने आई है, जहां अपना बदला पूरा करने के लिए ड्राइवर ने चाकू और ईंटों से मारकर मालिक के बेटे को मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल, वारदात के बाद से आरोपी फरार (Accused Absconding) बताया जा रहा है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 22, 2025 3:34:18 PM IST

Kidnapping and Murder Case: राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ट्रांसपोर्टर के पांच साल के बेटे का अपहरण कर उसकी बूरी तरह से निर्मम हत्या कर दी गई. जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना वह पूरी तरह से दंग रह गया. आखिर क्या है हत्या के पीछे की असली वजह जानने के लिए हमारी यह पूरी खबर पढ़िए. 

अपमान का क्यों लिया गया बदला?:

पुलिस के मुताबिक, बच्चे के पिता के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में काम करने वाला ड्राइवर नीटू इस हत्या का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, सोमवार शाम को नीटू का शराब के नशे में एक अन्य ड्राइवर वसीम से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. जब ट्रांसपोर्टर मालिक को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने बीच-बचाव किया और नीटू को गाली-गलौज करने पर फटकार लगाई और इतना ही नहीं यहां तक की उसे थप्पड़ भी मार दिया. इस अपमान से आहत होकर नीटू ने मंगलवार दोपहर बदला लेने की खौफनाक योजना बनाई.

अपहरण और बेरहमी से की गई हत्या:

मंगलवार दोपहर 3.30 बजे नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में बच्चे के अपहरण की सूचना मिली. बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और तभी घर के बाहर से अचानक लापता हो गया था. परिवार और पड़ोसियों ने जब बच्चे की तलाश करनी शुरू की, तो बच्चे का शव पास ही नीटू के किराए के कमरे में पड़ा मिला. शुरुआती जांच से यह पता चला है कि नीटू ने बच्चे को अगवा कर अपने कमरे में ले गया और वहां ईंटों और चाकू से उस पर वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी.

पुलिस ने वारदात के बाद जांच की शुरू:

सूचना मिलते ही घटनस्थल पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया. इस पूरे हत्याकांड पर डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नीटू वारदात के बाद से फरार चल रहा है. फिलहाल, पुलिस ने घटना में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कई टीमों का गठन किया है. तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से नीटू की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. 

