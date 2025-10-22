ड्रम और कब्रिस्तान का आखिर क्या है राज़? तो पुलिस ने ऐसे किया वारदात का भंडाफोड़

Chennai Crime News: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिससे पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी. हत्याकांड में चौंकाने वाला मामला यह सामने आया है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को ड्रम में बंद कर और फिर कब्रिस्तान के पास दफना दिया. तो वहीं, दूसरी पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

14 अगस्त को आरोपी ने की थी हत्या:

तिरुवल्लूर जिले के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला ने इस दर्दनाक हत्याकांड के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 30 साल का आरोपी सिलंबरासन ने वारदात के बाद अपना अपराध कबूल कर लिया है. पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, 14 अगस्त को उसने अपनी 26 साल की पत्नी प्रिया की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. वारदात के बाद आरोपी ने शव को एक ड्रम में बंद कर दिया और फिर घर से करीब 3 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान के पास दफना दिया था. फिलहाल, पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जताया शक:

एसपी शुक्ला ने घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि हत्या के पीछे की वजह पति का अपनी पत्नी प्रिया पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

तो पुलिस ने ऐसे खोला वारदात का काला राज:

प्रिया के पिता श्रीनिवासन ने अरम्बक्कम पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. जब प्रिया के दोनों बेटों ने अपने नाना को बताया कि उन्होंने करीब दो महीने से अपनी मां को नहीं देखा है, तो श्रीनिवासन का शक गहराता चला गया और उन्होंने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की.

पुलिस ने जब सिलंबरासन से इस मामले में पूछताछ शुरू की, तो वह बार-बार अपनी कहानी बदल रहा था, जिससे पुलिस को उस पर शक होना शुरू हो गया था. आखिरकार, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. पुलिस ने फिलहाल, आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को 15 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया है. इसके अलावा पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.