बंद कमरे में खूबसूरत पत्नी को देखते ही ‘वह’ बन गया हैवान, फिर जो हुआ उसे पूरे गांव ने देखा

Odisha Crime News: ओडिशा से बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पति-पत्नी के रिश्ते शर्मसार होते हुए नजर आए. ऐसा नहीं है कि दंपत्ति अशिक्षित हो, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो एकदम गलत सोच रहे हो. क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि पत्नी स्कूल में शिक्षिका है और पति कॉलेज में लेक्चरर है. इसके बावजूद, उसने अपनी पत्नी को सरेआम बेइज्जत किया. उसने अपनी पत्नी के गले में चप्पलों की माला डाली, उसे पीटा और सड़क पर घुमाया. इतना ही नहीं, उसने इस पूरी शर्मनाक घटना का वीडियो भी बनाया.

वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और लेक्चरर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला ओडिशा के पुरी जिले का है. लेक्चरर और महिला शिक्षिका की शादी को कई साल हो चुके थे. उनका एक 14 साल का बेटा भी है. हालांकि, रिश्ते में खटास आने के बाद दोनों अलग रह रहे थे. पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है. पिछले मंगलवार रात करीब 8 बजे वह अपनी पत्नी के घर में घुस गया. वहां उसने देखा कि महिला अपनी एक सहेली के साथ थी. यह सहेली भी एक शिक्षिका थी.

दोनों को घसीटकर घर से निकाला बाहर

पूरा मंजर देखने के बाद वह आगबबूला हो गया. उसने महिला शिक्षिका और उसकी सहेली की पिटाई शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, उसने दोनों को घसीटकर घर से बाहर निकाला और हंगामा करने लगा. सनकी पति यहीं नहीं रुका. उसने महिला और उसकी सहेली के गले में चप्पलों की माला डाल दी. इस दौरान भीड़ जमा हो रही थी. लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की. वह खुद अपने दोस्त की मदद से वीडियो बनाकर अपनी ही पत्नी का सार्वजनिक रूप से अपमान करता रहा. इस शख्स ने अपनी पत्नी की सहेली के साथ भी बर्बरता की. उसने उसके कपड़े उतार दिए और उसे बिना कपड़ों के सड़क पर घुमाने लगा.

पुलिस ने मामला किया दर्ज

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, उसे धमकाने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, लेक्चरर और उसके साथी के पास से 2 मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल और एक हथौड़ा बरामद किया गया है. मामले की जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि अगर इस मामले में कोई और भी शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

