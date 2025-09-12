Home > देश > Nepal Political Crisis: नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी सुशीला कार्की, संसद हुई भंग

Nepal Political Crisis: नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी, उनके नाम पर Gen-Z के सभी गुटों में सहमति बन गई है.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 12, 2025 8:51:46 PM IST

Nepal Political Crisis: बताया जा रहा है कि नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी, उनके नाम पर Gen-Z के सभी गुटों में सहमति बन गई है. बता दें कि उनके नाम को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी जो अब लगभग तय मानी जा रही है. 

अंतरिम प्रधानमंत्री का हुआ चयन, संसद भंग 

नेपाल में युवा पीढ़ी के द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शनों के बाद जिस राजनीतिक संकट का जन्म हुआ है उसके बीच शुक्रवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने का फैसला किया गया है. बता दें की इसके साथ ही साथ ही नेपाल की संसद को भी भंग कर दिया गया है.

आज रात 9 शपथ ग्रहण कर सकतीं हैं सुशीला कार्की

शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख जनरल अशोक राज की मौजूदगी में Gen-Z के नेतृत्वकर्ताओं ने एक बैठक की. उस बैठक में तय हुआ की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह आज रात 9 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करेंगी. 

व्यापारी बन कर भारत में घुस रहे हैं Nepal की जेल से भागे कैदी, SSB ने किया बड़ा खुलासा

सुशीला कार्की  का परिचय 

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ. उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा उन्होंने कानून की पढ़ाई नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सटी से की है. जिसके बाद उनहोंने वकालत और कानूनी सुधारों के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की. सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक मामलों की सुनवाई की, जिनमें चुनावी विवाद और भ्रस्टाचार से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे. 

 

