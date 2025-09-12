Home > देश > Aaj ka mausam kaisa rahega: मॉनसून करेगा वापसी, IMD ने जारी की चेतावनी; जानिये किन राज्यों में होगी बारिश?

Aaj ka mausam kaisa rahega: मॉनसून करेगा वापसी, IMD ने जारी की चेतावनी; जानिये किन राज्यों में होगी बारिश?

Weather update 13 September 2025: उत्तर भारत में एक बार फिर मॉनसून के एक्टिव होने से बारिश होगी, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से भी मौसम में बदलाव आएगा.

By: JP Yadav | Last Updated: September 12, 2025 10:17:01 PM IST

Weather Forecast 13 September 2025
Weather Forecast 13 September 2025

Weather Forecast 13 September 2025: उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मॉनसून 2025 (Monsoon 2025) ने कई राज्यों में कहर बरपाया है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ-साथ पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और आर्थिक तौर पर भी काफी नुकसान हुआ है. अब राहत की बात यह है कि मॉनसून विदाई की ओर बढ़ रहा है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, जाते-जाते मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है, जिससे कई राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है. IMD के अनुसार, फिलहाल ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से सटे दक्षिणी ओडिशा के निचले और मध्य क्षोभमंडल स्तरों पर सक्रिय है. इसके साथ ही यह ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है.  इसके चलते देश के अन्य राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना बन रही है. IMD के अनुसार, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तटों से सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे अगले दो दिनों के दौरान बारिश होगी.

कहां-कहां होगी बारिश? (Rain in whole india)

उत्तर भारत की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बादल छाने के साथ बारिश का अनुमान है. दिल्ली-एनसीआर के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 17 से 19 सितंबर के दौरान तेज बारिश की संभावना बन रही है. ऐसे में लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया है. IMD के अनुसार, शनिवार (13 सितंबर) को महाराष्ट्र और गुजरात के साथ-साथ गोवा में भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा वीकेंड पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा और बारिश होने का अलर्ट है. पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में मॉनसून की बारिश थमी हुई है, लेकिन जाते-जाते मॉनसून लोगों को भिगोने के लिए तैयार है. इसका मतलब पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल? (Weather condition in Delhi-NCR)

दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से मौसम बेहद शुष्क है. आगामी कुछ दिनों के दौरान बारिश होने के आसार नहीं हैं. इस दौरान आसमान में हल्के या आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन आने वाले सप्ताह में भी बारिश की बहुत कम उम्मीद है. उधर, राहत की बात यह है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर भी कम होने लगा है, इससे एनसीआर के लोगों ने भी राहत की सांस ली है. 

यूपी कहां-कहां होगी बारिश? (rain in UP)

मॉनसून उत्तर प्रदेश में सक्रिय है. इसके चलते बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से शनिवार (13 सितंबर) को एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. यूपी के सीतापुर,रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में हल्की बारिश जबकि कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा,बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. 

बिहार में भारी बारिश की चेतावनी (heavy rain in bihar)

यूपी की तरह बिहार में भी मॉनसून सक्रिय है जिसके चलते आने वाले दिनों में बारिश होने का अलर्ट है. वहीं, पटना मौसम विज्ञान केंद्र (Patna Meteorological Centre) के मुताबिक, राज्य के समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा,  खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में भारी बारिश होने की संभावना है. 

पहाड़ों पर होगी बरसात (rain in hilly states)

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में शनिवार यानी 13 सितंबर को IMD की ओर से बारिश की चेतावनी जारी की गई है. उत्तराखंड के बागेश्वर, पिथौड़ागढ़ और उधमसिंह नगर में भारी बारिश की संभावना है. ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश और जम्मू में भी रहेगा.

Tags: heavy rains north indianorth india rain disasternorth india rain havocToday weather newsweather news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बोल्ड बिकिनी अवतार में Disha Patani, ग्लैमरस तस्वीरों ने लूटी...

September 13, 2025

बिना पैंट पहने ऐसे ही शेयर कर दीं Tv एक्ट्रेस...

September 13, 2025

स्वाद और सेहत का अनोखा मेल: आसान बीटरूट डोसा रेसिपी

September 12, 2025

क्या Rica Wax आपकी स्किन के लिए सही है? जानें...

September 12, 2025

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025
Aaj ka mausam kaisa rahega: मॉनसून करेगा वापसी, IMD ने जारी की चेतावनी; जानिये किन राज्यों में होगी बारिश?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aaj ka mausam kaisa rahega: मॉनसून करेगा वापसी, IMD ने जारी की चेतावनी; जानिये किन राज्यों में होगी बारिश?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj ka mausam kaisa rahega: मॉनसून करेगा वापसी, IMD ने जारी की चेतावनी; जानिये किन राज्यों में होगी बारिश?
Aaj ka mausam kaisa rahega: मॉनसून करेगा वापसी, IMD ने जारी की चेतावनी; जानिये किन राज्यों में होगी बारिश?
Aaj ka mausam kaisa rahega: मॉनसून करेगा वापसी, IMD ने जारी की चेतावनी; जानिये किन राज्यों में होगी बारिश?
Aaj ka mausam kaisa rahega: मॉनसून करेगा वापसी, IMD ने जारी की चेतावनी; जानिये किन राज्यों में होगी बारिश?