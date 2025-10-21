Home > क्राइम > Mumbai Murder case: शर्मनाक! शक के आधार पर 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या

मुंबई गोरेगांव में 26 वर्षीय हर्षल परमा को चोर समझकर बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

By: Shivani Singh | Published: October 21, 2025 2:27:29 PM IST

मुंबई के गोरेगांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. 26 वर्षीय युवक हर्षल परमा के साथ ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

दअरसल, मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक व्यक्ति को चोर समझकर कुछ लोगों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला. मृतक की पहचान 26 वर्षीय हर्षल परमा के रूप में हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने चोर समझकर हर्षल के हाथ-पैर बाँध दिए और उसकी बुरी तरह पिटाई की,पुलिस ने बताया कि इस मामले में युवक की मौत हो गई.

संदेह होने पर ले ली जान 

घटना उस समय हुई जब हर्षल किसी काम से गोरेगांव के एक इलाके से गुज़र रहा था. कुछ लोगों को उस पर चोरी का शक था. बिना किसी ठोस सबूत के, उन्होंने पहले उसे पकड़ लिया और फिर बेरहमी से पीटा. पुलिस ने बताया कि पिटाई इतनी ज़ोरदार थी कि युवक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई. उसे घायल अवस्था में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खुद को “मोहल्ला सुरक्षा दल” का सदस्य बताया, जो इलाके में संदिग्ध लोगों पर नज़र रखता है. घटना की सूचना मिलते ही गोरेगांव पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और स्थिति को नियंत्रण में किया.

गोरेगांव पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनकी पहचान सलमान मोहम्मद खान, इसामुल्ला खान, गौतम और राजीव गुप्ता के रूप में की है. सभी को हत्या और मारपीट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “आरोपियों ने युवक को चोर समझ लिया था. उन्होंने बिना किसी जाँच-पड़ताल के उसे बेरहमी से पीटा. गंभीर चोटों के कारण युवक की मौत हो गई.”

पुलिस अब इस बात की जाँच कर रही है कि हर्षल परमा पर चोरी का शक कैसे और क्यों हुआ. वे इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हर्षल उस समय क्या कर रहा था और हमला कैसे शुरू हुआ. वे यह भी जाँच कर रहे हैं कि क्या कोई पुराना विवाद या आपसी दुश्मनी इस घटना का कारण थी.

