बेटी से ‘छेड़छाड़’ के शक में पिता ने कर दिया ऐसा कांड, देखने वालों की कांप गई रूह

Odisha Crime News: ओडिशा के ढेंकानाल जिले के ढेंकानाल से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां, एक पिता ने अपनी बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर एक युवक की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. इस पूरी घटना के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल मचा हुआ है.

आखिर क्या है पूरी वारदात ?:

पुलिस के मुताबकि, यह घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है. जहां, आरोपी पिता की पहचान रूपा पिंगुआ के रूप में की गई है, तो वहीं, मृतक युवक की पहचान करुणाकर बेहेरा की रूप में हुई है, जो मोहानपाशी गांव में जेसीबी मशीन हेल्पर के रूप में काम किया करता था.

पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, वारदात की रात आरोपी पिता ने मृतक युवक को अपनी बेटी के साथ आपत्तिजनक हालात में देख लिया था. आरोपी को यह लगा कि युवक उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती या किसी प्रकार की यौन उत्पीड़न करने की कोशिश कर रहा है. बस फिर क्या होना था, आरोपी ने गुस्से में बेकाबू होकर एक तेज हथियार से युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हालांकि, स्थानीय सूत्रों ने घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि मृत युवक और आरोपी की बेटी के बीच आपसी प्रेम संबंध था. आरोपी ने जब उन्हें एक साथ देखा, तो गुस्से में आकर उसने युवक की हत्या कर दी.

हत्या के बाद किया सरेंडर:

हत्या करने के बाद आरोपी ने मृतक युवक के शव को गांव के एक नहर के पास ही फेंक दिया था. इसके तुरंत बाद, उसने ददराघाटी पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

इस पूरी घटना की खबर मिलते ही मृतक युवक के पिता काशीनाथ बेहेरा और अन्य परिजन मोहानपाशी गांव पहुंचे और उन्होंने आरोपी रूपा पिंगुआ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने आगे की कार्रवाई की शुरू:

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे वारदात की गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है.