दिल्ली में दोहरा हत्याकांड, पुराने लिव-इन पार्टनर ने गर्भवती महिला को चाकू मारा, पति ने ऐसे लिया वारदात का बदला

राजधानी दिल्ली से एक दोहरा हत्याकांड (Double Murder Case) की वारदात सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला (Pregnant Lady)की उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर (Ex Live-In Partner) ने चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया. तो वहीं, मृतिका के पति ने भी उसे मौत के घाट उतार दिया.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 21, 2025 2:10:19 PM IST

Delhi Double Murder Case
Delhi Double Murder Case

Delhi Double Murder Case: राजधानी दिल्ली के नबी करीम इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला की उसके पूर्व लिव-इन पार्टनर ने चाकू मारकर उससे मौत के घाट उतार दिया. लेकिन, इस दौरान वहां मौजूद महिला के पति ने हमलावर को मौके पर पकड़कर उस पर हमला कर दिया, जिससे आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई. 

कब और कैसे हुई पूरी वारदात?: 

पुलिस ने इस घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों की पहचान शालिनी और आशु उर्फ ​​शैलेंद्र के रूप में पुलिस ने की है. मृतक शालिनी दो बच्चों की मां थी और अपनी मौत के समय वह गर्भवती थी. महिला का पति आकाश भी इस हमले में घायल हो गया है और फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है. 

इस घटना पर पुलिस उपायुक्त निधिन वलसन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना शनिवार रात करीब सवा 10 बजे की है, जब आकाश और शालिनी कुतुब रोड पर शालिनी की मां शीला से मिलने जा रहे थे, तभी आशु अचानक वहां पहुंचा और उसने आकाश पर चाकू से बूरी तरह से हमला कर दिया.

पति ने कैसे लिया मौत का बदला:

आकाश पहले वार से बच गया, लेकिन आशु ने ई-रिक्शा में बैठी शालिनी पर कई बार चाकू से लगातार वार किए है. वारदात पर डीसीपी ने जानकारी देते हुए कहा कि , “आकाश उसे बचाने दौड़ा लेकिन उसे भी चाकू मार दिया गया. लेकिन, आशु पर काबू पाने में कामयाब रहा और उसका चाकू छीन लिया. इस हाथापाई के दौरान आकाश ने उसे भी चाकू मार दिया.

शालिनी का भाई रोहित और कुछ स्थानीय निवासी तीनों को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने शालिनी और आशु दोनों को मृत घोषित कर दिया. 

क्या है विवाद की असली वजह:

पुलिस सूत्रों के मुताब, शालिनी की मां शीला ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ साल पहले आकाश और शालिनी के बीच तनाव के दौरान शालिनी आशु के साथ लिव-इन में रहने लग गई थी. हालांकि, बाद में शालिनी और आकाश के बीच विवाद सुलझ भी गया था और वह अपने बच्चों के साथ वापस आकाश के पास रहने भी लगी थी.

डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बात को लेकर शालिनी का पति बेहद ही क्रोधित और नाराज़ था. उसने यह भी दावा किया कि शालिनी के अजन्मे बच्चे का पिता भी वही है. आशु का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड था और यहां तक की आकाश पर भी तीन आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं. 

शीला की शिकायत के आधार पर, नबी करीम थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 103-1 (हत्या) और 109-1 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह घटना कुतुब रोड के पास एक व्यस्त इलाके में सरेआम हुई, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

delhi crime newsDouble Murder CaseEx-Live-In PartnerPolice Investigationpregnant women
