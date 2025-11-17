कौन है राज शेखावत? जिसने मिनटों में उड़ा दीं लॉरेंस बिश्नोई की धज्जियां, बताया विदेश में क्या है इस गैंगस्टर की औकात

Lawrence Bishnoi News: लॉरेंस वो नाम है जो हमेशा से सुर्ख़ियों में रहा है. इस एक नाम से आज भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक बल्कि विदेशों तक चर्चा रहती है. हजारों गुर्गे हर जगह मौजूद हैं. सिद्धू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी की हत्या तक इस एक शख्स का हाथ था. वहीं अब क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. दरअसल, उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई किसी भी तरह से कोई धार्मिक योद्धा नहीं है; बल्कि वो एक संगठित अपराधी है जो देश को नुकसान पहुंचता है. इतना ही नहीं इसके अलावा उन्होंने कहा कि लॉरेंस गिरोह नशीले पदार्थों की तस्करी करता है, फिरौती वसूलता है और विदेशों में ताकतवर व्यक्तियों पर हमले करवाता है. शेखावत ने आगे कहा कि इसकी गतिविधियां आतंकवाद से कम नहीं हैं.

लॉरेंस के खौफ में जी रहा देश- शेखावत

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेखावत ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई देशों ने इस गिरोह को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि लॉरेंस गिरोह के कारण व्यापारी वर्ग भय के माहौल में काम कर रहा है, जबकि वे देश की आर्थिक रीढ़ हैं. यह भय देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, और इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी समझ से परे है.

सुखदेव सिंह गोगामी की हत्या एक सामूहिक आघात

सिर्फ यही नहीं इस दौरान शेखावत ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामी की हत्या गिरोह द्वारा की गई हत्या सिर्फ़ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं, बल्कि एक सामूहिक आघात है. उन्होंने ये भी कहा, “उन्होंने मेरे नेता की हत्या कर दी, और पूरा समुदाय इस दर्द को महसूस कर रहा है. गौरतलब है कि शेखावत ने पहले लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी को एक करोड़ रुपये से ज़्यादा का नकद इनाम देने की घोषणा की थी.

