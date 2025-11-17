Live

Bihar Government Formation Live: नीतीश कुमार ही लेंगे बिहार के CM पद की शपथ, पप्पू यादव बोले- EVM पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता भरोसा

🕒 Updated: November 17, 2025 04:09:15 PM IST

Bihar Government Formation Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब एनडीए की ओर से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है. इसे लेकर राजधानी पटना में हलचल तेज है. मंगलवार को सरकार के गठन को लेकर बीजेपी विधायकों की बैठक होने वाली है.

Bihar CM Oath Date Live
Bihar CM Oath Date Live

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि कल सुबह 10 बजे भाजपा के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक में भाजपा अपना नेता चुनेगी, केंद्र से हमारे पर्यवेक्षक भी आएंगे और फिर NDA की बैठक होगी और फिर सरकार गठन का काम पूरा होगा. 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा.

Bihar CM Shapath Grahan Live Updates: बिहार में NDA की ओर से सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है. इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी विधायकों की बैठक है. वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के सीएम पद की 10वीं बार शपथ लेने की तैयारियों में जुटे हैं. शपथ समारोह 20 नवंबर को है.

Live Updates

  • 13:49 (IST) 17 Nov 2025

    बिहार में नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे- मनोज तिवारी

    बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे. 20 को शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुकेश साहनी और कांग्रेस को समझ ही नहीं आया, जिसको वह महिलाओं को रिश्वत कह रहे हैं वह महिलाओं का सशक्तिकरण है. वहीं रोहिणी आचार्य के मामले पर कहा कि उन्हें चाहिए कि वह पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उनको पूरा न्याय मिलेगा. पटना में सभी सुरक्षित हैं. वहां एनडीए की सरकार है. किसी को डरने की जरूरत नहीं है. लालू की बेटियों को वहीं सुरक्षा मिलेगी. लालू के परिवार में जो चल रहा है वह बहुत दुखद है.

  • 13:33 (IST) 17 Nov 2025

    रोहिणी आचार्य विवाद पर क्यों बोले राजीव रंजन?

    पटना: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "परिवारवादी पार्टियों में ऐसे कुरुक्षेत्र का दृश्य आपको मिलेंगे. जहां सियासत की बुनियाद और उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी सिर्फ एक परिवार विशेष में जन्म लेने के बाद लोगों को मिलने लगती है तो अपेक्षाएं आपस में टकराती हैं. तेजस्वी यादव का अहंकार परिवार को बांध नहीं पाया."
  • 12:24 (IST) 17 Nov 2025

    नीतीश कुमार ने 19 तारीख से विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की

    बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने 19 तारीख से विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की. 19 तक बिहार सरकार काम करती रहेगी. सीएम नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद फिर राजभवन जाएंगे, तब अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपेंगे.

  • 12:16 (IST) 17 Nov 2025

    नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया

    बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर राजभवन से निकल गए हैं. इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी सीएम के साथ रहे.

  • 12:13 (IST) 17 Nov 2025

    20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, PM भी जाएंगे- जीतन राम मांझी

    दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे. जितने मंत्री बन रहे हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं कि 35-36 होंगे, जिसमें से 16 भाजपा से, 14-15 JDU से, 3 लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से और 1-1 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (S) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से होंगे, इतनी सारी बातें मीडिया में देखी जा रही हैं, हमसे कुछ भी प्रामाणिक नहीं कहा गया है. हम इस जीत के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं. नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं, दिव्यांगों के लिए किए गए कार्यों के कारण हमें यह सफलता मिली है."

