Bihar Government Formation Live: नीतीश कुमार ही लेंगे बिहार के CM पद की शपथ, पप्पू यादव बोले- EVM पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता भरोसा

Bihar Government Formation Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब एनडीए की ओर से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है. इसे लेकर राजधानी पटना में हलचल तेज है. मंगलवार को सरकार के गठन को लेकर बीजेपी विधायकों की बैठक होने वाली है. Bihar CM Oath Date Live बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि कल सुबह 10 बजे भाजपा के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक में भाजपा अपना नेता चुनेगी, केंद्र से हमारे पर्यवेक्षक भी आएंगे और फिर NDA की बैठक होगी और फिर सरकार गठन का काम पूरा होगा. 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा.

Bihar CM Shapath Grahan Live Updates: बिहार में NDA की ओर से सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है. इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी विधायकों की बैठक है. वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के सीएम पद की 10वीं बार शपथ लेने की तैयारियों में जुटे हैं. शपथ समारोह 20 नवंबर को है.