Bihar Government Formation Live: नीतीश कुमार ही लेंगे बिहार के CM पद की शपथ, पप्पू यादव बोले- EVM पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता भरोसा

Bihar Government Formation Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब एनडीए की ओर से सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है. इसे लेकर राजधानी पटना में हलचल तेज है. मंगलवार को सरकार के गठन को लेकर बीजेपी विधायकों की बैठक होने वाली है.
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि कल सुबह 10 बजे भाजपा के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की बैठक है और विधायक दल की बैठक में भाजपा अपना नेता चुनेगी, केंद्र से हमारे पर्यवेक्षक भी आएंगे और फिर NDA की बैठक होगी और फिर सरकार गठन का काम पूरा होगा. 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा.
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे. 20 को शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुकेश साहनी और कांग्रेस को समझ ही नहीं आया, जिसको वह महिलाओं को रिश्वत कह रहे हैं वह महिलाओं का सशक्तिकरण है. वहीं रोहिणी आचार्य के मामले पर कहा कि उन्हें चाहिए कि वह पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उनको पूरा न्याय मिलेगा. पटना में सभी सुरक्षित हैं. वहां एनडीए की सरकार है. किसी को डरने की जरूरत नहीं है. लालू की बेटियों को वहीं सुरक्षा मिलेगी. लालू के परिवार में जो चल रहा है वह बहुत दुखद है.
बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने 19 तारीख से विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की. 19 तक बिहार सरकार काम करती रहेगी. सीएम नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद फिर राजभवन जाएंगे, तब अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपेंगे.
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर राजभवन से निकल गए हैं. इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी सीएम के साथ रहे.
दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे. जितने मंत्री बन रहे हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं कि 35-36 होंगे, जिसमें से 16 भाजपा से, 14-15 JDU से, 3 लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से और 1-1 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (S) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से होंगे, इतनी सारी बातें मीडिया में देखी जा रही हैं, हमसे कुछ भी प्रामाणिक नहीं कहा गया है. हम इस जीत के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं. नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं, दिव्यांगों के लिए किए गए कार्यों के कारण हमें यह सफलता मिली है."