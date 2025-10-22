Home > उत्तर प्रदेश > दीपावली पर आखिर क्यों माता-पिता ने कर ली आत्महत्या? अब दहाड़े मार रो रहे अनाथ हुए 4 बच्चे

दीपावली पर आखिर क्यों माता-पिता ने कर ली आत्महत्या? अब दहाड़े मार रो रहे अनाथ हुए 4 बच्चे

उत्तर प्रदेश के नवाबगंज (Nawabganj) इलाके के कानी बगिया मुहल्ला से बेहद ही दर्द भरा मामला सामने आया है.जहां मां-बाप (Mother and Father) के जाने के बाद चार बच्चे अनाथ (Orphan) हो गए हैं. पूरे इलाके में मातम का माहौल (Atmosphere of mourning) छाया हुआ है.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 22, 2025 5:34:30 PM IST

Uttar Pradesh Crime News

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के नवाबगंज इलाके के कानी बगिया मुहल्ला में दीपावली के शुभ अवसर पर एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई है, जहां एक दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली, जिससे उनके चार बच्चे अब अनाथ हो गए हैं. आखिर क्या है आत्महत्या करने की पीछे की वजह, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर. 

पत्नी ने की आखिर क्यों की आत्महत्या: 

32 साल के राकेश कानी बगिया मुहल्ला के रहने वाले निवासी का सोमवार दोपहर उनकी 27 साल की पत्नी रेखा से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था.  इस विवाद से तंग होकर रेखा ने दोपहर करीब ढाई बजे घर के अंदर झज्जे में लगे छल्ले में फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया. 

अंतिम संस्कार के दिन पति ने भी दी जान: 

रेखा की आत्महत्या की खबर सुनने के बाद भाई माधव और पिता संतराम मौके पर पहुंच गए. अगले ही दिन, मंगलवार को जब रेखा का अंतिम संस्कार होने वाला था, उसी समय पति राकेश ने भी घर के अंदर उसी छल्ले में फांसी का फंदा लगातार अपनी भी जान दे दी. 

बच्चों के बयान से कहानी में आया नया मोड़: 

माता-पिता की मौत से 12 साल का सौरभ, 10 साल का विवेक, 8 साल का विजय और डेढ़ साल का ओम अब अनाथ हो गए हैं. माता-पिता के जाने के बाद से उनका रो-रोकर बुरा हाल हो चुका है. बड़े बेटे सौरभ ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके मम्मी-पापा के बीच रोजाना लड़ाई होती थी, जिसकी वजह से मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 

बड़े बेटे सौरभ ने क्या किया चौंकाने वाला खुलासा: 

बड़े बेटे सौरभ ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए काह कि मम्मी की मौत के बाद जब मामा और नाना घर आए, तो उन्होंने पिताजी के साथ मारपीट की. इसी हरकत के परेशान होकर पापा ने भी सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इसके अलावा बच्चों ने यह भी बताया कि झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि नाना और मामा सारा जेवर अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे. 

थानाध्यक्ष ने पूरे घटनाक्रम पर क्या दी जानकारी: 

थानाध्यक्ष रमाशंकर यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक के भाई अरविंद की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना से पूरे परिवार और इलाके में मातम का माहौल छाया हुआ है. प्रशासन ने बच्चों को रिश्तेदारों की देखरेख में रखा है और उन्हें हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया है. 

