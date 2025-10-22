Home > उत्तर प्रदेश > चटोरी गली में हो गया ऐसा कांड, आखिर क्यों कांग्रेस ने BJP पर कसा तंज?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की प्रसिद्ध 'चटोरी गली' (Chatori Gali) में हुए बवाल को लेकर कांग्रेस (Congress) ने बीजेपी सरकार (Central Government) पर जमकर निशाना साधा है. कांग्रेस ने राज्य की कानून व्यवस्था (Law and Order) पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है .

By: DARSHNA DEEP | Published: October 22, 2025 6:05:33 PM IST

Lucknow Crime News:  उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की प्रसिद्ध ‘चटोरी गली’ में एक बार फिर से जमकर बवाल देखने को मिला है. जहां, आतिशबाजी को लेकर दो गुटों के बीच हंगामे के साथ-साथ मारपीट भी हुई. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के सामने भी दबंगों ने अभद्रता की, जिससे पूरे इलाके में चारों तरफ हड़ंकप का माहौल मच गया. 

आखिर क्या है पूरा मामला?

पुलिस की जानकारी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे की है. जब गौरव सिंह और उनके चार साथियों का शुभम सिंह और उनके तीन साथियों के साथ आतिशबाजी को लेकर जमकर झगड़ा हो गया. तो वहीं, देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर गाली-गलौज के साथ-साथ धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. 

लेकन बाद में यह विवाद इतना बढ़ गया कि डायल 112 और थाना गौतमपल्ली पुलिस को अंत में पहुंचा ही पड़ गया. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की बेहद कोशिश की लेकिन उन्होंने थाने में जाने से पूरी तरह से साफ इंकार कर दिया. इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर सभी को थाने ले जाया गया और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस से अभद्रता का दावा: 

घटना से जुड़ी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें साफ रूप से मारपीट और हंगामा देखा जा सकता है. इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है झगड़ा शांत कराने पहुंची पुलिस से भी कुछ युवकों ने अभद्रता के साथ-साथ बहस भी की थी. तो वहीं, दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि किसी पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता या फिर गाली-गलौज करना अच्छी बात नहीं होती है. 

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना: 

अब इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि “यह घटना बताती है कि अपराधियों में अब कानून का किसी तरह का कोई डर देखने को नहीं मिल रहा है. साथ ही यह भी कहा कि उन्हें पता है कि सत्ता का संरक्षण हर हाल में उन्हें बचा ही लेगा. 

Tags: Famous Chatori Galilucknow crime newsPolice InvestigationRiotsViral on Social Media
