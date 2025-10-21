दिवाली की रात इमारत हुई स्वाहा! मौत के मुंह में गए 4 लोग, 10 की हालत गंभीर

Diwali Fire Incident: दिवाली किसी के लिए सैकड़ों खुशियां लाई तो किसी के घर में मातम छा गया. वहीं दिवाली की रात नवी मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जो दिल दहला देने वाला था. दरअसल, दिवाली की रात नवी मुंबई के वाशी स्थित रहेजा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिससे आज सुबह चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दस अन्य घायल हो गए. आग इमारत की दसवीं मंजिल पर रात करीब साढ़े 12 बजे लगी. देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर ली. आग की सूचना मिलते ही नवी मुंबई दमकल विभाग की चार-पांच गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. वहीं पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने सुबह छह बजे आग पर काबू पा लिया. मृतकों में एक पांच-सात साल की बच्ची और एक 87 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल हैं.

घायलों को भेजा अस्पताल

आग में घायल हुए लोगों का वाशी स्थित अपोलो एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. दमकल विभाग और पुलिस ने घटनास्थल की जाँच शुरू कर दी है और सही कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.







जानिये कैसे लगी आग

पुलिस और दमकल की टीमें आग लगने के कारणों की जाँच कर रही हैं. खबरों के अनुसार, आग सबसे पहले दसवीं मंजिल पर लगी और तेज़ी से ग्यारहवीं और बारहवीं मंजिल तक फैल गई. आग ने छह घरों को अपनी चपेट में ले लिया और भारी तबाही मचाई. कुल 14 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से चार की मौत हो गई. मृतकों में से एक दसवीं मंजिल का था, जबकि बाकी तीन बारहवीं मंजिल के निवासी थे. घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

