Home > क्राइम > दिवाली की रात इमारत हुई स्वाहा! मौत के मुंह में गए 4 लोग, 10 की हालत गंभीर

दिवाली की रात इमारत हुई स्वाहा! मौत के मुंह में गए 4 लोग, 10 की हालत गंभीर

Fire in Navi Mumbai: दिवाली की रात नवी मुंबई के वाशी स्थित रहेजा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिससे आज सुबह चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दस अन्य घायल हो गए.

By: Heena Khan | Published: October 21, 2025 1:04:41 PM IST

diwali fire incident
diwali fire incident

Diwali Fire Incident: दिवाली किसी के लिए सैकड़ों खुशियां लाई तो किसी के घर में मातम छा गया. वहीं दिवाली की रात नवी मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जो दिल दहला देने वाला था. दरअसल, दिवाली की रात नवी मुंबई के वाशी स्थित रहेजा कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिससे आज सुबह चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दस अन्य घायल हो गए. आग इमारत की दसवीं मंजिल पर रात करीब साढ़े 12 बजे लगी. देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर ली. आग की सूचना मिलते ही नवी मुंबई दमकल विभाग की चार-पांच गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. वहीं पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने सुबह छह बजे आग पर काबू पा लिया. मृतकों में एक पांच-सात साल की बच्ची और एक 87 साल की बुजुर्ग महिला भी शामिल हैं.

घायलों को भेजा अस्पताल 

आग में घायल हुए लोगों का वाशी स्थित अपोलो एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. दमकल विभाग और पुलिस ने घटनास्थल की जाँच शुरू कर दी है और सही कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.



जानिये कैसे लगी आग 

पुलिस और दमकल की टीमें आग लगने के कारणों की जाँच कर रही हैं. खबरों के अनुसार, आग सबसे पहले दसवीं मंजिल पर लगी और तेज़ी से ग्यारहवीं और बारहवीं मंजिल तक फैल गई. आग ने छह घरों को अपनी चपेट में ले लिया और भारी तबाही मचाई. कुल 14 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से चार की मौत हो गई. मृतकों में से एक दसवीं मंजिल का था, जबकि बाकी तीन बारहवीं मंजिल के निवासी थे. घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

दिवाली की रात दहल उठा दिल्ली! कॉल उठाते-उठाते थक गया दमकल विभाग, मामले जानकर छूटेंगे पसीने

विधायकों को काट डालो! कौन है ये नेता जिसने किसानों को दी अटपटी सलाह? अब करना पड़ रहा बड़ी मुश्किल का सामना

Tags: diwali firecrackers rulesfire incidentmumbai newsnavi mumbai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कम दाम में शानदार SUV! 9 लाख लोग कर चुके...

October 21, 2025

घर पर बनाएं माचा मास्क और पाएं ताजगी भरी त्वचा

October 21, 2025

नदी या कांच! भारत की इस नदी में बहता है...

October 21, 2025

कोरियन स्किन के लिए Rice Water कितना फायदेमंद? यहां जानें

October 21, 2025

5 इंग्रेडिएंट्स में तैयार करें स्पंजी और टेस्टी चॉकलेट केक

October 21, 2025

क्या आपका चेहरा इन हिस्सों में बार-बार मुंहासे देता है?

October 21, 2025
दिवाली की रात इमारत हुई स्वाहा! मौत के मुंह में गए 4 लोग, 10 की हालत गंभीर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिवाली की रात इमारत हुई स्वाहा! मौत के मुंह में गए 4 लोग, 10 की हालत गंभीर
दिवाली की रात इमारत हुई स्वाहा! मौत के मुंह में गए 4 लोग, 10 की हालत गंभीर
दिवाली की रात इमारत हुई स्वाहा! मौत के मुंह में गए 4 लोग, 10 की हालत गंभीर
दिवाली की रात इमारत हुई स्वाहा! मौत के मुंह में गए 4 लोग, 10 की हालत गंभीर