विधायकों को काट डालो! कौन है ये नेता जिसने किसानों को दी अटपटी सलाह? अब करना पड़ रहा बड़ी मुश्किल का सामना

Maharashtra News: कई राजनीतिक नेता ऐसे होते है जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं या फिर सुर्ख़ियों में आने के लिए विवादित बयान देते रहते हैं. वहीं आज हम आपको एक ऐसे विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे महाराष्ट्र म बवाल मच गया है. दरअसल, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पूर्व विधायक बच्चू कडू ने किसानों को आत्महत्या करने के बजाय विधायक को काटने या मार डालने की सलाह दी. जी हां इस दौरान महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की और उनसे किसानों को भड़काने से बचने की भी अपील की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमरावती जिले से प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता एक सभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने किसानों से कहा कि अगर वे चाहते हैं कि सरकार उनके मुद्दों का शीघ्र समाधान करे, तो उन्हें अपनी जान लेने के बजाय विधायकों पर हिंसक हमला करना चाहिए.

क्या बोले बच्चू कडू

किसानों को अटपटी सलाह देते हुए बच्चू कडू ने कहा कि आत्महत्या क्यों करें? विधायक को मार डालो, काट डालो. किसानों को विधायक के आवास के सामने नंगे होकर बैठ जाना चाहिए और पेशाब करना चाहिए. अगर ऐसा किया गया तो सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी. जैसे ही इस बयान का वीडियो सामने आया तो शिवसेना नेता और मंत्री संजय शिरसाट ने कडू को किसानों को भड़काने के बजाय अपनी बात पर अमल करने की चुनौती दी है.

विवादों में घिरे बच्चू कडू

इस मामले को लेकर संजय शिरसाट ने कहा कि बच्चू कडू को यह सब खुद करना चाहिए. क्या वो किसानों को भड़काना चाहते हैं और उनके खिलाफ और अपराध दर्ज करवाना चाहते हैं? उन्हें अपनी ज़ुबान पर लगाम लगानी चाहिए. सितंबर में आई बाढ़ और बारिश के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं. क्या कडू चाहते हैं कि वे हत्याएं करें?

