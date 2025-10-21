Home > दिल्ली > दिवाली की रात दहल उठा दिल्ली! कॉल उठाते-उठाते थक गया दमकल विभाग, मामले जानकर छूटेंगे पसीने

दिवाली की रात दहल उठा दिल्ली! कॉल उठाते-उठाते थक गया दमकल विभाग, मामले जानकर छूटेंगे पसीने

Diwali Fire News: दिल्ली अग्निशमन सेवा ने जानकारी देते हुए कहा कि कल रात 12 बजे तक कुल 269 आग लगने की कॉल आईं, और सुबह 6 बजे तक लगभग 400 कॉल आ गईं.

By: Heena Khan | Published: October 21, 2025 9:47:32 AM IST

delhi diwali fire
delhi diwali fire

Delhi Diwali Fire: दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो हर घर में खुशियां लाता है, लेकिन कई घर ऐसे है जिसमे दिवाली के दिन मातम छा गया. दरअसल, दिवाली की रात 11:30 बजे तक दिल्ली अग्निशमन सेवा को दिल्ली में आग लगने की घटनाओं के बारे में 170 से ज़्यादा कॉल प्राप्त हुईं. अधिकारियों के अनुसार, जैसे-जैसे रात बढ़ती गई और भी ज़्यादा सूचनाएँ आती रहीं, वहीं अब भी आग लगने की घटनाओं की संख्या बढ़ने की संभावना है. दिवाली के दौरान पटाखों और दीयों के इस्तेमाल के कारण आग लगने की घटनाएँ आमतौर पर बढ़ जाती हैं.

दिल्ली में लगी आग

दिल्ली अग्निशमन सेवा ने कहा है कि उसकी टीमें तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार हैं और शहर भर में विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं. लोगों से पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने और अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन करने का आग्रह किया गया था . प्रशासन और अग्निशमन विभाग किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटने के लिए स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं. फिर भी हर तरफ अच्छी खासी आग लगी और काफी सूचनाएं सामने आ रही है.

जानिये कितने मामले आए सामने 

वहीं दिल्ली अग्निशमन सेवा ने जानकारी देते हुए कहा कि कल रात 12 बजे तक कुल 269 आग लगने की कॉल आईं, और सुबह 6 बजे तक लगभग 400 कॉल आ गईं. दिल्ली के सभी दमकल केंद्रों पर रात भर दमकलकर्मी तैनात रहे. सभी कॉलों का तुरंत जवाब दिया गया. सिर्फ दिल्ली ही नहीं कई शहर ऐसे हैं जहां से आगजनी के कई बड़े मामले सामने आए हैं. 

Tags: delhi newsdiwali 2025diwali firecrackers rules
