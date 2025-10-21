Home > क्राइम > Bengaluru Crime: इलाज के बहाने डॉक्टर ने गले लगाया, कई बार Kiss किया… फिर जो हुआ, उसने सबको कर दिया दंग!

Bengaluru Crime: इलाज के बहाने डॉक्टर ने गले लगाया, कई बार Kiss किया… फिर जो हुआ, उसने सबको कर दिया दंग!

बेंगलुरु से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर पर इलाज के बहाने 21 वर्षीय युवती से शर्मनाक हरकत करने का आरोप लगा है. शिकायत में महिला ने बताया कि डॉक्टर ने पहले गले लगाया, Kiss किया और फिर जो किया, उसने सबको हिला कर रख दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

By: Shivani Singh | Published: October 21, 2025 11:33:27 AM IST

बेंगलुरु से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने चिकित्सा जगत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक 21 वर्षीय महिला ने अपने ही डॉक्टर पर इलाज के दौरान यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. मामला एक निजी क्लिनिक से जुड़ा है, जहां उपचार के बहाने महिला के साथ कथित तौर पर शर्मनाक हरकतें की गईं. फिलहाल पुलिस ने आरोपी चिकित्सक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने मरीज और डॉक्टर के बीच के भरोसे को गहरा झटका दिया है.

डॉक्टर पर अकेलेपन का फायदा उठाने का आरोप

दरअसल, अपनी शिकायत में 21 वर्षीय महिला ने डॉक्टर पर क्लिनिक में अकेले होने पर उसका फायदा उठाने का आरोप लगाया है. उसकी त्वचा के संक्रमण की जाँच के बहाने, डॉक्टर ने कथित तौर पर उसे अनुचित तरीके से छुआ और लगभग 30 मिनट तक उसका उत्पीड़न किया. उसने कहा कि डॉक्टर ने उसके विरोध के बावजूद उसे गले लगाया, चूमा और अश्लील इशारे किए.

कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का आरोप

अपनी शिकायत में, महिला ने डॉक्टर पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है. उसका दावा है कि डॉक्टर ने उसे बताया कि कपड़े उतारना इलाज का हिस्सा है. बाद में, डॉक्टर ने उसे एक होटल के कमरे में अकेले समय बिताने का सुझाव दिया. महिला का कहना है कि वह आमतौर पर अपने पिता के साथ क्लिनिक जाती थी, लेकिन उस दिन वह अकेली गई थी.

डॉक्टर के खिलाफ परिवार का गुस्सा

घटना सामने आने के बाद, परिवार के सदस्य डॉक्टर के खिलाफ भड़क गए. उन्होंने क्लिनिक के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस मौके पर पहुँची और डॉक्टर को हिरासत में ले लिया. डॉक्टर ने दावा किया कि महिला ने उसकी हरकतों को गलत समझा. घटना के सिलसिले में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

