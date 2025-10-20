Home > क्राइम > चिकन बिरयानी देने पर खूनखराबा! रेस्‍टोरेंट मालिक की ले ली जान, अब रांची पुलिस ने किया काम तमाम!

Ranchi Restaurant Owner Murder: शनिवार देर रात रेस्टोरेंट मालिक विजय की गोली मारकर हत्या के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार देर रात एक मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया.

By: Heena Khan | Published: October 20, 2025 9:17:09 AM IST

ranchi murder case
ranchi murder case

Ranchi Murder Case: देशभर में बढ़ते अपराध और सरेआम गुंडागर्दी से लोगों के दिल सहम गए हैं. लगातार कई ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जिसे जानने के बाद हर किसी का दिल देहल जाता है. वहीं एक बर फिर रांची से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां सिर्फ एक बिरयानी को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात गोलियों की तड़तड़ाहट तक बात पहुंच गई. दरअसल, चिराग के कांके रोड स्थित चौपाटी रेस्टोरेंट में शनिवार रात रेस्टोरेंट मालिक विजय नाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस दौरान स्थानीय लोगों ने रविवार को इस घटना के विरोध में कांके में सड़क जाम कर दिया. वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोपी अभिषेक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की. पुलिस के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, तो दुबारा वो ऐसा ही कदम उठाएंगे.

जानिये पूरा मामला 

जानकारी के मुताबिक,अभिषेक और उसके दोस्तों ने शनिवार रात एक रेस्टोरेंट से शाकाहारी बिरयानी ऑर्डर की थी, लेकिन स्टाफ ने गलती से उसे चिकन बिरयानी दे दी. अभिषेक और बिरयानी खरीदने वाले दो युवक कुछ देर बाद रेस्टोरेंट लौटे और बिरयानी बनाने वाले कर्मचारी के बारे में पूछताछ की. उस समय रेस्टोरेंट मालिक विजय नाग खाना खा रहे थे. उन्होंने उससे पूछा कि मामला क्या है. पूछने पर, एक युवक, जिसने अपना नाम अभिषेक बताया, मालिक को गलियां देने लगा.

पुलिस ने किया एनकाउंटर 

इस दौरान मामला इतना बिगड़ गया कि अभिषेक ने विजय नाग को गोली मार दी और तीनों युवक मौके से भाग निकलें. वहीं अब इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि अभिषेक अक्सर उस रेस्टोरेंट में आता था. वहीं अब इस मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. दरससल, शनिवार देर रात रेस्टोरेंट मालिक विजय की गोली मारकर हत्या के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार देर रात एक मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान अभिषेक ने पुलिस पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में वो घायल हो गया. उसे तुरंत रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक अपने परिवार के साथ रांची भागने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने शहर में कई नाके लगाए थे, जिसके बाद रातू पुलिस ने उसे पकड़ लिया. पुलिस ने कांके थाना क्षेत्र की घेराबंदी की, जिसके बाद अभिषेक ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे घायल कर गिरफ्तार कर लिया.

Tags: crime newsJharkhand Newsranchi murder caseranchi news
