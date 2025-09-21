रोहिणी आचार्य के ‘X’ अकाउंट से मचा सियासी हलचल, 58 RJD नेताओं को किया अनफॉलो
Home > बिहार > रोहिणी आचार्य के ‘X’ अकाउंट से मचा सियासी हलचल, 58 RJD नेताओं को किया अनफॉलो

रोहिणी आचार्य के ‘X’ अकाउंट से मचा सियासी हलचल, 58 RJD नेताओं को किया अनफॉलो

Bihar Chunav 2025: लालू परिवार से तेजप्रताप की विदाई हो ही चुकी थी उसपे अब संजय यादव की फ्रंट सीट वाली फोटो पर रोहिणी आचार्य की आपत्ति जाता कर असहमति जाहिर करना लालू परिवार के आतंरिक कलह और मतभेदों की पोल खोल रहा है.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 21, 2025 5:32:16 PM IST

Bihar Chunav 2025: लालू परिवार में गृहकलेश, तेजप्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य ने दर्ज की नाराजगी
Bihar Chunav 2025: लालू परिवार में गृहकलेश, तेजप्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य ने दर्ज की नाराजगी

Bihar Chunav 2025: राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया ‘X’ अकाउंट से सभी 58 राजनेताओं को अनफॉलो कर दिया है. पहले वह 61 प्रोफाइल फॉलो करती थीं, लेकिन अब वह सिर्फ 3 गैर-राजनीतिक प्रोफाइल को ही फॉलो कर रही हैं. माना जा रहा है कि संजय यादव विवाद के बाद रोहिणी आचार्य के उठाए इस कदम ने बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है. 

RJD नेताओं को किया अनफॉलो 

पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटी रोहिणी आचार्य पहले अपने X अकाउंट से 61 प्रोफाइल को फॉलो करती थीं. जिसमे RJD के कई बड़े नेता और राजनीतिक हस्तियां शामिल थीं. लेकिन संजय यादव प्रकरण के बाद रोहिणी आचार्य अचानक यह बदलाव कर दिया और अब सिर्फ तीन प्रोफाइल को ही फॉलो कर रही हैं.अब रोहिणी आचार्य जिन तीन प्रोफाइल को फॉलो कर रही हैं, उनमें कोई भी राजनीतिक शख्सियत शामिल नहीं है. उन्होंने अपने X अकाउंट से राजनीति को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है.

NDA के चिराग पासवान और जन सुराज वाले प्रशांत किशोर की दोस्ती, जानिए बिहार चुनाव का नया एंगल

लालू परिवार में अंदरूनी मतभेद 

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के परिवार के अंदरूनी मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं. लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके लिए आत्मसम्मान सबसे अहम है. उनकी इस पोस्ट ने परिवार में असहमति की स्थिति की पुष्टि भी कर दी है. अब देखने वाली बात यही होगी कि निष्कासित भाई तेजप्रताप यादव और नाराजगी ज़ाहिर कर चुकी बहन रोहिणी आचार्य के बीच कैसे संवाद होंगे? 

संजय यादव की फ्रंट सीट वाली तस्वीर के बाद बवाल 

अब बिहार की राजनीति में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव से जुड़ा विवाद ही राजद और लालू परिवार में गृह कलेश और झगड़े की असली वजह है. संजय यादव की बस की फ्रंट सीट पर बैठे हुए तस्वीर सामने आई जिसे शेयर करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा की यह सीट शीर्ष नेता की होती है और किसी अन्य व्यक्ति को इसपर नहीं बैठना चाहिए. तस्वीर पर मचे हंगामे के बाद रोहिणी आचार्य लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और अब उनका यह नया रुख राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे चूका है. 

CM फेस के रूप में राहुल गांधी को तेजस्वी यादव स्वीकार! कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का खुलासा

Tags: bihar chunav 2025bihar elections 2025Rohini AcharayaSanjay Yadav conflictTejaswi Yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
रोहिणी आचार्य के ‘X’ अकाउंट से मचा सियासी हलचल, 58 RJD नेताओं को किया अनफॉलो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

रोहिणी आचार्य के ‘X’ अकाउंट से मचा सियासी हलचल, 58 RJD नेताओं को किया अनफॉलो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोहिणी आचार्य के ‘X’ अकाउंट से मचा सियासी हलचल, 58 RJD नेताओं को किया अनफॉलो
रोहिणी आचार्य के ‘X’ अकाउंट से मचा सियासी हलचल, 58 RJD नेताओं को किया अनफॉलो
रोहिणी आचार्य के ‘X’ अकाउंट से मचा सियासी हलचल, 58 RJD नेताओं को किया अनफॉलो
रोहिणी आचार्य के ‘X’ अकाउंट से मचा सियासी हलचल, 58 RJD नेताओं को किया अनफॉलो