CM फेस के रूप में राहुल गांधी को तेजस्वी यादव स्वीकार! कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का खुलासा

Bihar Chunav 2025: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव2025 से पहले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे. सांसद अखिलेश सिंह ने बताया कि कि बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और गठबंधन के सभी दलों को साथ मिलकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव प्रचार करना चाहिए.

एकजुट हो कर तेजस्वी यादव को CM चेहरा बनाने के लिए काम करना चाहिए – सांसद सखिलेश सिंह

इसी वर्ष के अंत तक होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘कोई दूसरा विकल्प नहीं है. तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे.’ उन्होंने महागठबंधन में सभी दलों की एकता और तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व को प्रमुख बताते हुए कहा कि उनका नाम ही बिहार में विकास और बदलाव का प्रतीक है. उन्होंने अपनी बातों पर ज़ोर देते हुए कहा कि गठबंधन के सभी दलों को एकजुट हो कर तेजस्वी यादव को CM चेहरा बनाने के लिए काम करना चाहिए.

राहुल गाँधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद CM फेस की सुगबुगाहट

बता दें कि राहुल गाँधी, तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी दलों ने वोटर अधिकार यात्रा में अहम् भूमिका निभाई थी. लेकिन उस यात्रा में कांग्रेस ज्यादा अच्छे से निखार कर सामने आई. कांग्रेस के इस यात्रा को बिहार में उसके शक्तिप्रदर्शन के रूप में भी देखा जाने लगा. जिसके बाद महागठबंधन के कुछ नेता और राजद यह चाहती थी कि CM चहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पर चुनाव प्रचार से पहले ही आधिकारिक घोषणा कर दी जाए.

CM चहरे की सुगबुगाहट कम कर के चुनाव पर फोकस करने का प्रयास

सांसद अखिलेश सिंह का यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में चुनावी प्रचार और राजनीतिक सरगर्मी उफान पर है. सांसद अखिलेश सिंह कहा कि महागठबंधन में किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में नहीं देखा जा रहा हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन मजबूती से चुनाव के मैदान में उतरेगा. इस बयान के बाद कांग्रेस के साथ-साथ अन्य छोटे दलों के भीतर नेतृत्व को लेकर सुगबुगाहट कम होने और चुनाव प्रचार और चुनावी रणनीति पर फोकस बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है.