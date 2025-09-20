NDA के चिराग पासवान और जन सुराज वाले प्रशांत किशोर की दोस्ती, जानिए बिहार चुनाव का नया एंगल
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मियों के बिच यह चर्चा तेज है कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की दोस्ती अब राजनितिक गठबंधन में तब्दील होने वाली है? दोनों ने पहले भी सार्वजानिक रूप से एक दूसरे को अपना मित्र बताया है.

September 21, 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा के चुनावी सरगर्मियों के बिच यह चर्चा खूब चल रही है की NDA  के चिराग पासवान और जन सुराज वाले प्रशांत किशोर एक साथ आ सकते हैं और साथ मिल कर चुनाव लड़ सकते हैं. दखने वाली बात यह होगी कि क्या PM मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान NDA का दामन छोड़ कर जन सुराज और प्रशांत किशोर से जा मिलेंगे? 

दो दशकों में सभी 243 सीटों पर नहीं लड़ी कोई अकेली पार्टी 

बता दें कि गठबंधन में होते हुए भी चिराग पासवान की पार्टी के नेता वक्त-वक्त पर बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहते रहे है. उधर जन सुराज और प्रशांत किशोर भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं. पिछले दो दशकों में कोई भी पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर नहीं लड़ी है लेकिन अब प्रशांत किशोर और जन सुराज यह जोखिम उठाने को तैयार हैं. 

चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की दोस्ती क्यों है खास? 

यह बात किसी से छिपी नहीं है की समय-समय पर दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हैं और सार्वजानिक रूप से एक दूसरे को मित्र भी बताया है. माना तो यह भी जाता है कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर से कई राजनितिक मुद्दों पर राय-विचार करते रहते हैं. दोनों की इस दोस्ती को राजनितिक गठबंधन में बदलने के लिए चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री का औहदा और NDA से मिली सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी. 

दोनों नेताओं की समानताएं 

बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को एक दूसरे की जरुरत है. प्रशांत के लिए चिराग उपयुक्त मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं और चिराग पासवान के लिए प्रशांत किशोर सबसे अच्छे चुनावी रणनीतिकार. चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ही जात-पात की राजनीती नहीं करते और जात-पात वाले मुद्दों में बयानबाज़ी से बचते भी है और यह डबों नेताओं की राजनितिक विचारधारा को एक पटरी पर लाती है. 

दिलचस्प होगा यह देखना

निकट भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि  क्या चिराग पासवान NDA का दामन छोड़, केंद्रीय मंत्री के रुतबे से इस्तीफा देकर प्रशांत किशोर से अपनी इस दोस्ती को राजनितिक गठबंधन में बदलेंगे ? 

