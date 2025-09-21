नवरात्रों में जन सुराज के 243 उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान

Bihar Chunav 2025: जन सुराज के कर्ताधर्ता प्रशांत किशोर ने एक ऐसा दांव चल दिया है, जिससे NDA और महागठबंधन दोनों की ही नींद उड़ गई है. प्रशांत किशोर के ऐलान के अनुसार नवरात्रों में ही उनकी पार्टी जन सुराज बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या PK के इस ‘मास्टरस्ट्रोक’ से दोनों गठबंधनों का गणित बिगड़ जाएगा या यह उल्टा प्रशांत किशोर पर ही भरी पड़ेगा?

नवरात्र में होगा जन सुराज के उम्मीदवारों का ऐलान

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब एक नया दांव खेला है. और दांव भी ऐसा की बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के भी पसीने छूटने लगे हैं. NDA और महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर पहले से ही महाभारत छिड़ा हुआ है. ऐसे नाजुक वक़्त में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक ऐसा ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेला है, जिससे NDA और महागठबंधन दोनों की ही नींद उड़ गई है. PK ने यह ऐलान किया है कि वह नवरात्र में ही अपनी पार्टी के सभी 243 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे. PK का यह दांव न केवल अप्रत्याशित है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दोनों गठबंधनों का पूरा गणित भी बिगाड़ सकता है.

क्या प्रशांत किशोर के ऐलान से बदलेंगी चुनावी रणनीतियां?

प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि नवरात्र में ही जन सुराज अपने सभी 243 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी. उन्होंने यह दावा किया है कि वह किसी भी दूसरी पार्टी से पहले अपने उम्मीदवारों के नामों को ऐलान कर देंगे. उन्होंने कहा कि नवरात्र में हमलोग दल के सभी नताओं के साथ बैठक कर के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंग. इसमें अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशांत किशोर के इस दांव से NDA और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का गणित बिगड़ जाएगा? क्या महागठबंधन और NDA जन सुराज के उम्मीदवारों का प्रतिउत्तर और जाति के आधार पर अपने तय उम्मीदवारों को बदलकर नए तरह से चुनावी रणनीति बनाएंगे?

जाति-धर्म की राजनीति पर चोट

प्रशांत किशोर लगातार यह कहतेआये हैं कि बिहार की राजनीति पर केवल 1200 परिवारों का ही कब्जा बना हुआ है, उन्होंने भाषण में ऐसे लोगों का विरोध किया जो जाति और परिवार के नाम पर टिकट बांटते हैं. वह अपनी लिस्ट में ऐसे उम्मीदवार नहीं रखेंगे, जो परिवारवाद से जुड़े होंगे. इस प्रकार का बयान सीधे तौर पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति पर चोट है. प्रशांत किशोर ने अपनी ‘जन सुराज’ यात्रा के दौरान कई पढ़े-लिखे, युवा और योग्य लोगों की पहचान की है और उन्हें चिन्हित किया है. वह उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो डेसेर्वे करते हैं. इससे बिहार की जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि PK और जन सुराज एक नया विकल्प दे रहे हैं, जो जात-पात वाली पारम्परिक राजनीति से अलग है.