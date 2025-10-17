Home > बिहार > प्रशांत किशोर की जन सुराज को लगा बड़ा झटका, नामांकन करने से पहले ही गायब हुआ पार्टी का उम्मीदवार; किसी को नहीं है कोई खबर

प्रशांत किशोर की जन सुराज को लगा बड़ा झटका, नामांकन करने से पहले ही गायब हुआ पार्टी का उम्मीदवार; किसी को नहीं है कोई खबर

Jan Suraj Candidate Missing: जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश कुमार अपना नामांकन दाखिल करने से पहले ही गायब हो गए हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 17, 2025 10:45:08 PM IST

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन एक अप्रत्याशित घटना घटी. दानापुर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश कुमार उर्फ ​​मुटूर शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए. सुबह तक उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थीं, समर्थकों की भीड़ जमा हो गई थी और चुनावी माहौल गरमा गया था. बताया जा रहा है कि नामांकन दाखिल करने से पहले अखिलेश एक मंदिर में पूजा-अर्चना करने गए थे, लेकिन फिर खबर सामने आई की वो अचानक गायब हो गए.

उनके लापता होने की खबर फैलते ही समर्थकों और पार्टी में हड़कंप मच गया. पार्टी का कोई भी उम्मीदवार निर्धारित समय तक नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा. अखिलेश का मोबाइल फ़ोन बार-बार स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे उनकी लोकेशन या स्थिति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था.

परिवार ने नहीं कराई अभी तक शिकायत दर्ज

दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश के परिवार ने अभी तक कोई शिकायत या चिंता दर्ज नहीं कराई है. हालांकि, पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अगर अखिलेश जल्द नहीं मिले, तो वे कानूनी कार्रवाई और जांच की मांग करेंगे.

इस घटना ने न केवल जन सुराज पार्टी के भीतर, बल्कि पूरे दानापुर क्षेत्र में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी है. लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं—कुछ इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, तो कुछ निजी कारणों का आरोप लगा रहे हैं.

इस बीच, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन शुक्रवार को संपन्न हो गया. 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1,198 नामांकन दाखिल किए गए. इस चरण में कई प्रमुख उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए, और कई सीटों पर मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है.

243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही जन सुराज पार्टी

गौरतलब है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. पार्टी अब तक दो सूचियां जारी कर चुकी है, जिनमें कई नए और लोकप्रिय चेहरे शामिल हैं. शुक्रवार को ही यूट्यूबर मनीष कश्यप को चनपटिया सीट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया.

