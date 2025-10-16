Chirag की एलजेपी ने राजपूत-यादव पर खेला दांव, महिलाओं को भी मिला मौका

Bihar Chunav 2025: एनडीए ने चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी है. जिनमें 6 महिलाएं 13 युवा और 10 अनुभवी उम्मीदवार शामिल है. इन 29 सीटों में 5 राजपूत, 5 यादव, 4 पासवान, 4 भूमिहार और 1-1 ब्राह्मण, तेली (वैश्य), पासी, सुधी (वैश्य), रौनियार, कानू, रजवार, धोबी, कुशवाहा, रविदास और मुस्लिम शामिल है. इन उम्मीदवार ने बिहार के लगभग हर समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है. जिसमें सवर्ण, पिछड़ी जातियां, दलित और अल्पसंख्यक शामिल है.

NDA ने पूरे सीटों पर उम्मीदवार जारी

एनडीए ने अब 243 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की. उसके बाद जनता दल (यूनाइटेड) ने की. उसके बाद हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी सूची जारी की. अब चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. चिराग पासवान ने पहली सूची में 14 और फिर दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किया है.

पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा. अधिसूचना जारी होते ही इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है. जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी. उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते है.