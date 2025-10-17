Home > बिहार > Bihar Chunav: बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, जानें इस सवाल पर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने किसका नाम लिया?

Bihar Chunav: बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, जानें इस सवाल पर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने किसका नाम लिया?

Bihar Election 2025: राजनीति में आने के सवाल पर आम्रपाली दुबे ने कहा कि फिलहाल उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर वह राजनीति में आने से पीछे नहीं हटेंगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 17, 2025 12:06:26 AM IST

Bhojpuri Actress Amrapali Dubey
Bhojpuri Actress Amrapali Dubey

Bhojpuri Actress Amrapali Dubey: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बीच, भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने राजनीति, बिहार के विकास और पलायन पर खुलकर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा “विकास और पलायन रोकना” होना चाहिए.

आम्रपाली ने बिहार में हो रहे बदलावों पर गर्व जताया. पहले कम कर्मचारियों वाले पटना हवाई अड्डे का उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि राज्य में रोजगार के बढ़ते अवसरों का संकेत है. उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि बिहार का विकास इस हद तक हो कि यहां के बच्चे घर पर रहकर काम कर सकें, कमा सकें और छठ मना सकें’.

खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी को दी शुभकामनाएं

खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दीं. आम्रपाली ने कहा कि जनता को ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो बिहार के विकास के लिए ईमानदारी से काम करे और राज्य से पलायन रोके. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि केवल विकास चाहती हैं.

राजनीति में भोजपुरी स्टार्स के आने पर आम्रपाली ने क्या कहा?

आम्रपाली ने भोजपुरी गायकों और अभिनेताओं के राजनीति में आने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हर ज़िम्मेदार नागरिक को यह समझना चाहिए कि राजनीति में योगदान देना उनका कर्तव्य है. आम्रपाली ने कहा, ‘जब अभिनेता या गायक राजनीति में आते हैं, तो वे अपना स्टारडम त्यागकर जनता की सेवा करने का निर्णय लेते हैं. राजनीति कोई आसान पेशा नहीं है; यह सबसे कठिन काम है क्योंकि इसमें लिया गया हर फैसला आम जनता को प्रभावित करता है.’ उन्होंने यह भी कहा कि यह गर्व की बात है कि कलाकार अपनी व्यस्त ज़िंदगी के बावजूद जनता की सेवा का बीड़ा उठाते हैं.

राजनीति में आने के सवाल पर आम्रपाली दुबे ने कहा कि फिलहाल उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर वह राजनीति में आने से पीछे नहीं हटेंगी.

पवन सिंह और ज्योति सिंह विवाद पर की टिप्पणी

पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच हुए विवाद पर उन्होंने संयमित प्रतिक्रिया दी. आम्रपाली ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए किसी को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पवन और ज्योति दोनों समझदार और वयस्क हैं, और वे आपसी समझ से अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं.

कुल मिलाकर, आम्रपाली दुबे ने बिहार के विकास को प्राथमिकता देने, पलायन रोकने और ज़िम्मेदार राजनीति की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है, जिससे उनका बयान सिर्फ़ एक अभिनेत्री का नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक का संदेश है.

Bihar Chunav: बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार, जानें इस सवाल पर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने किसका नाम लिया?

