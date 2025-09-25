BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी
Home > बिहार > BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी

BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी

Bihar elections: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने अपने प्रभारी और सह-प्रभारियों की सूची जारी कर दी है.

By: Swarnim Suprakash | Published: September 25, 2025 4:25:45 PM IST

Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने किया प्रभारी और सह-प्रभारियों का एलान
Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने किया प्रभारी और सह-प्रभारियों का एलान

Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान अक्तूबर में हो जाएगा. चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या, गुजरात भाजपा अध्यक्ष और वर्त्तमान सांसद सीआर पाटिल को अहम जिम्मेदारी दी है.

भाजपा के बड़े नेताओं को बिहार चुनाव में अहम जिम्मेदारी 

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान अक्टूबर में हो जाएगा. बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है. BJP आला कामां ने बिहार में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है. भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव के लिए प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है. साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य तथा गुजरात भाजपा के अध्यक्ष सीआर पाटिल को सह-प्रभारी भी नियुक्त किया है. 

Bihar Election 2025: महागठबंधन ने खेला बड़ा दांव! पिछड़े, दलितों पर सियासी जंग, जानें क्या है प्लान

इन राज्यों में भी भाजपा ने नियुक्त किए चुनाव प्रभारी

केवल बिहार विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है. भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है. वहीं, भाजपा नेता बिप्लब कुमार देब को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी है. साथ ही साथ भाजपा ने पार्टी के नेता बैजयंत पांडा को तमिलनाडु चुनाव प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है. 

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने जारी किया पत्र 

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी किए गए पत्र के जरिए इन तीन राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह-प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है. भाजपा राष्ट्रीय महासचिव के हस्ताक्षर किए गए इस लेटर में लिखा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, सीआर पाटिल और केशव मौर्य को सह प्रभारी का दायित्व सौंपा है. पत्र के अनुसार ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही हैं. 

Bihar Chunav: ‘बम फोड़ने वाले खुद फूट जाएंगे’, Rahul Gandhi के दावे पर क्या बोली BJP?

Tags: bihar chunav 2025bihar election newsbihar elections 2025bihar politicsDharmendra PradhanKeshav Prasad Maurya
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी
BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी
BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी
BJP ने धर्मेंद्र प्रधान को बनाया बिहार चुनाव प्रभारी और केशव प्रसाद मौर्या सह-प्रभारी