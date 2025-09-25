Bihar Election 2025: महागठबंधन ने खेला बड़ा दांव! पिछड़े, दलितों पर सियासी जंग, जानें क्या है प्लान

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी हलचल तेज हो गई. इसी बीच कांग्रेस ने पहली बार बिहार में CWC की बैठक की. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जब हम बिहार में सत्ता में आंएगे तो हम 10 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेंगे. हमें पिछड़े वर्ग. दलितों और अन्य लोगों का उत्थान करना होगा जो अपने अधिकारों से वंचित है. इस मुद्दे पर सिर्फ़ कांग्रेस ही एकजुट नहीं है.बल्कि महागठबंधन के लगभग सभी दल इस मुद्दे पर एकजुट हैं.

मुकेश सहनी ने क्या कहा?

VIP पार्टी के प्रमुख मुकेश ने बताया, आज हमने 10 काम अति पिछड़ो के नाम संकल्प पत्र जारी किया है. हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले 10 काम पूरा करेंगे. फिर आगे कहा, महागठबंधन में हम जितनी भी सीटें जीतेंगे, उनमें से आधी पर SC, ST और अति पिछड़ा समाज को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे. महागठबंधन इस मुद्दे पर जहां एक ओर नया वोट बैंक बनाने की तैयारी में है. वहीं विरोधियों की ओर से इस मामले पर नया सियासी समीकरण तैयार किया जा रहा है.

बिहार में पहली बार CWC की बैठक

ऐसे में ये देखना अहम होगा कि बिहार की जनता किस पर ज़्यादा भरोसा करती है. आपको बता दें कि CWC की बैठक और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने कहा कांग्रेस अकेले लड़ेगे तो एक भी उम्मीदवार की जमानत नही बचेगी. वे दूसरे के अधार पर बोल रहे है. उत्तर प्रदेश में जब अकेले लड़े थे तब अमेठी भी चली गई थी बिहार में NDA की सरकार बनेगी.

भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा

CWC की बैठक पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने बताया कि ये कांग्रेस की नॉन वर्किंग कमेटी की बैठक है. इसमें जितने नेता आए हैं वे नॉन वर्किंग है. खाकर दिल्ली में पड़े रहते हैं. कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव हारी. यही CWC के सदस्य हैं जो हराते हैं. दिल्ली में भी 0 पर आउट हुए यहां भी 0 पर आउट होने वाले हैं. महागठबंधन के दल जहां पिछड़ों और दलितों को साधने में लगे हैं. वहीं उनका विरोधी उनकी कार्यशैली पर ठाए जा रहे हैं. ऐसे में महागठबंधन के लिए और चुनौतियां बढ़ने वाली हैं.

