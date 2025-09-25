Bihar Chunav: ‘बम फोड़ने वाले खुद फूट जाएंगे’, Rahul Gandhi के दावे पर क्या बोली BJP?

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी में हलचल मची है. इसी बची राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार की धरती से आरक्षण और न्याय को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि OBC और EBC वर्गों को न्याय मिलेगा और संविधान की रक्षा की जाएगी. राहुल गांधी ने फिर कहा कि जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी.

राहुल के बयान पर पात्रा का हमला

राहुल गांधी के बयान पर संबित पात्रा ने पलटवार किया. उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी को इसके बारे में कुछ भी समझ नही है और वे कागजों से बोलते है, पात्रा ने ये भी दावा किया कि जो बम फोड़ने वाले जल्द खुद टूट जाएंगे. भाजपा के अनुसार, नवंबर के अंत तक प्रोटोनियम बम फट जाएगा और कांग्रेस पार्टी हार जाएगी.

फिर उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण पर नेहरू-गांधी परिवार का पिछला रिकॉर्ड सभी जानते है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ओबीसी के खिलाफ बयान दिया था. अब राहुल गांधी उनके पक्ष में बोल रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने OBC आयोग का गठन नहीं किया. अब राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं.

संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था और अब सामाजिक न्याय की बात कर रहें है. भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10% अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण (EBC) लागू करके इतिहास रच दिया है. उन्होंने जाति जनगणना पर भी सवाल उठाए और पूछा कि कांग्रेस ने इतने सालों में इसे क्यों नहीं करवाया.

जाति जनगणना पर सवाल उठाए गए

कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का मुद्दा भी उठाया गया. भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग बयान देते हैं. ये भी कहा कि राहुल गांधी अपने 10 वादे पढ़कर सुनाते हैं और उनके बयान दिखावे के लिए होते हैं. भाजपा ने कांग्रेस पर भाजपा ऑफिस में हमले की साजिश रचने का आरोप भी लगाया.

