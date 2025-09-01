Bihar News: पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर बनेगा विश्वस्तरीय पांच सितारा होटल

पटना, बिहार से शैलेन्द्र की रिपोर्ट

Bihar News: बिहार राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास जल्द ही पांच सितारा होटल बनना शुरू हो जाएगा। सोमवार को सिख हेरिटेज भवन में आयोजित समारोह में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटीडी) और कुमार इंफ्राट्रेड इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच इस बाबत एमओयू हुआ। इस दौरान पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह राजू और विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह मौजूद रहे।

पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने बताया

पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने कार्यक्रम में बताया कि राज्य सरकार पटना में पर्यटकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस तीन पांच सितारा होटल बनाने की योजना पर काम कर रही है। पहला होटल, पाटलिपुत्र अशोक की 1.51 एकड़ जमीन पर बनेगा, जिसमें 140 कमरे होंगे। इस शानदार होटल का निर्माण अगले चार वर्षों में पूरा होगा। इसके बाद गांधी मैदान के पास बांकीपुर बस स्टैंड और वीरचंद पटेल पथ पर सुल्तान पैलेस की जमीन पर भी दो और फाइव स्टार होटल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पटना के साथ वैशाली और गया में भी पांच सितारा होटल पर काम हो रहा है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन

पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सुल्तान पैलेस की जमीन पर फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसके रिपोर्ट के आधार पर होटल निर्माण किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि राजगीर में दो और वैशाली में एक फाइव स्टार होटल के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। कुमार इंफ्राट्रेड के निदेशक मनीष कुमार ने कहा कि आज से ही बोधगया में आईटीसी होटल ने होटल संचालक का कार्य शुरू किया है।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाया जाएगा होटल

होटल पाटलिपुत्र अशोक पहले भारत पर्यटन विकास निगम का था, जिसको उसने बिहार पर्यटन निगम को सौंप दिया था, जिसके बाद से इसके कायाकल्प की तैयारी शुरू की गई और उसी के तहत ये होटल खोलने की तैयारी की गई है। इसको पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा।