बिहार की ‘खूंखार गैंग’ का दिल्ली में अंत, चुनाव से पहले करने जा रहे थे ‘बड़ा कांड’, 4 बदमाश हुए एनकाउंटर में ढेर

Delhi Encounter: दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है. दरअसल, दिल्ली के रोहिणी में कल देर रात एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें बिहार के चार कुख्यात वांछित अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए. इस ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया. ये अपराधी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे.

बिहार चुनाव से पहले कर रहे थे बड़ी प्लानिंग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मुठभेड़ 22 और 23 अक्टूबर की दरम्यानी रात लगभग 2:20 बजे हुई। यह मुठभेड़ बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक तक हुई। इस दौरान गोली की तड़तड़ाहट से इलाके में दहशत फैल गई, पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें चारों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। इस दौरान बाद में सभी को इलाज के लिए रोहिणी स्थित डॉ. बीएसए अस्पताल ले जाया गया।

पहले लगाया गंभीर आरोप अब दिया क्लीनचिट, पंजाब के पूर्व DGP के बेटे का सुसाइड केस बना पहेली; सामने आया एक और वीडियो

इन बदमाशों को किया ढेर

बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों में 25 वर्षीय रंजन पाठक, 25 वर्षीय बिमलेश महतो उर्फ ​​बिमलेश साहनी, 33 वर्षीय मनीष पाठक और 21 वर्षीय अमन ठाकुर शामिल थे। इतना ही नहीं रंजन, बिमलेश और मनीष सभी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर के शेरपुर गाँव का रहने वाला था।

दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत की कितनी सिटीज का नाम? दिल्ली का स्थान जान आज ही छोड़कर भाग जाएंगे राजधानी!