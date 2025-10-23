दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत की कितनी सिटीज का नाम? दिल्ली का स्थान जान आज ही छोड़कर भाग जाएंगे राजधानी!

Delhi Top Polluted City in World: दिल्ली में थोड़ी-थोड़ी ठंडी का असर दिखने लगा है और दूसरी तरफ दिवाली भी गुजरा है. ऐसे में दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण को लेकर चर्चा तेज हो गई है. पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब एक्टिव मोड में नजर आ रहे है. जो पिछले एक साल तक प्रदूषण पर चर्चा तक नहीं करते थे वो अब प्रदूषण पर ज्ञान देने लगे है. दिवाली के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब स्तर पर पहुंच गई है. दिवाली पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा से ज़्यादा पटाखे फोड़े, जिससे दिल्ली और पूरे एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा.

दिल्ली का AQI कैसा है? (How is the AQI of Delhi?)

इस बीच, दिल्ली में वर्तमान समय की बात करें तो दिल्ली के अलग-अलग केंद्रों पर दिलशाद गार्डन, दिल्ली – CPCB शाहदरा में 358 AQI है, जो बेहद खराब श्रेणी में है, इसी तरह सोनिया विहार, दिल्ली – DPCC श्रीराम कॉलोनी में 333 AQI है, जो बहुत खराब श्रेणी में है. आनंद विहार दिल्ली – DPCC साहिबाबाद में 427 AQI है, जो गंभीर श्रेणी में है. खुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली की आबोहवा जहरीली बन चुकी है. इस दूषित हवा में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिला को हो रहा है. कुल मिलाकर दिल्ली रहने लायक नहीं है.

दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं और शीर्ष 10 में कौन से भारतीय शहर शामिल हैं.

दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर (The 10 most polluted cities in the world)

स्विस वायु गुणवत्ता फर्म IQAir की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शहर भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के शहर भी इस सूची में शामिल हैं.

दिल्ली, भारत लाहौर, पाकिस्तान कुवैत सिटी, कुवैत कराची, पाकिस्तान मुंबई, भारत ताशकंद, उज़्बेकिस्तान दोहा, कतर कोलकाता, भारत कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया जकार्ता, इंडोनेशिया

स्विस वायु गुणवत्ता फर्म IQAir की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के तीन प्रमुख शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं. दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि मुंबई 5वें और कोलकाता 8वें स्थान पर है. भारतीय शहरों के प्रदूषण के ये आंकड़े दिवाली के एक दिन बाद सामने आए हैं, जब पूरे भारत में पटाखे फोड़े गए. पटाखों को वायु प्रदूषण में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक माना जाता है और दिवाली के बाद हर साल वायु गुणवत्ता बिगड़ जाती है.