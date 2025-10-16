Bihar Election News: टूट जाएगा महागठबंधन! एकबार फिर नहीं बनी मुकेश सहनी की बात? राहुल गांधी को मिलाया फ़ोन

बिहार चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है. वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी बार-बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन में कुछ असंतोष और अनसुलझे मसले हैं. क्या महागठबंधन के भीतर वीआईपी की बात सही मायनों में सुनी जा रही है? या सीट बंटवारे को लेकर दबाव और मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं?

राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से की बातचीत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से फ़ोन पर बात करके सीट बंटवारे के मुद्दे को नियंत्रित करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि वीआईपी के साथ गठबंधन में किसी की भी अनदेखी नहीं की जाएगी और पार्टी को पूरा सम्मान मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से फ़ोन पर बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने पूछा, “क्या मेरे पास समर्थक और कार्यकर्ता नहीं हैं? मैंने अभी तक किसी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह नहीं दिया है. इससे मेरी पार्टी में नाराज़गी हो सकती है. इसलिए, जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बनाने की कोशिश करें.” मुकेश सहनी बार-बार समय क्यों बदल रहे हैं?

मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी

इस बीच, मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पहले दोपहर 12 बजे होनी थी, अब अपरिहार्य कारणों से शाम 4 बजे पटना के मौर्या होटल में होगी. वीआईपी पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी संस्थापक मुकेश सहनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव को लेकर कोई बड़ा बयान देंगे। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को आवंटित सीटों पर अंतिम सहमति न बन पाने के कारण महागठबंधन में विवाद छिड़ गया है. इससे मुकेश सहनी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, लेकिन वीआईपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया है.

आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभावित बड़ी घोषणा

महागठबंधन ने अभी तक वीआईपी पार्टी के लिए सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीआईपी को 18 सीटें देने पर सहमति बन गई है, लेकिन सूची को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है. पिछले कुछ दिनों से VIP खेमे में यह असंतोष का कारण बना हुआ है. महागठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया है. जबकि अधिकांश अन्य सहयोगियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश सहनी आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं – या तो गठबंधन के साथ अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं या सीट बंटवारे पर अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त कर सकते हैं.

