Bihar Chunav 2025: कौन हैं खूबसूरत दिव्या गौतम, जिन्होंने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन; जानें क्या है सुशांत राजपूत से कनेक्शन?

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के दो रिश्तेदार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे है. उनके बड़े चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू लगातार पांच बार विधायक चुने गए हैं और वर्तमान में नीतीश कुमार सरकार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्री है. उनकी चचेरी बहन दिव्या गौतम पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रही हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी – मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा-माले) से चुनाव लड़ रही है. नीरज सुपौल जिले की छातापुर सीट से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे. जबकि दिव्या गौतम भाकपा-माले के टिकट पर पटना जिले की दीघा सीट से चुनाव लड़ रही है.

सुशांत सिंह राजपूत के दो रिश्तेदार एक साथ

सबसे पहले बात करते हैं सुशांत के बड़े भाई नीरज सिंह बबलू की. लालू यादव के शासनकाल में सवर्ण राजनीति के पूर्व चेहरे आनंद मोहन के साथ राजनीति में प्रवेश करने वाले नीरज को शुरुआत में जेल की हवा खानी पड़ी और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किया गया था. पूर्णिया के रहने वाले नीरज ने मधेपुरा में पढ़ाई की, लेकिन अपना पहला चुनाव जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के टिकट पर सुपौल जिले की राघोपुर सीट से जीता. नीरज ने 2005 में दोनों चुनाव जीते. परिसीमन के बाद, उन्होंने 2010 में सुपौल के छातापुर से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. ​​2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच गठबंधन के बाद नीरज का टिकट कट गया. तो वे भाजपा में शामिल हो गए और उसके टिकट पर जीत हासिल की. ​​उन्होंने 2020 में भाजपा के टिकट पर फिर से जीत हासिल की. ​​अब वे 16 अक्टूबर को अपने छठे चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे.

चचेरी बहन दिव्या गौतम

सुशांत की चचेरी बहन दिव्या गौतम ने वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के माध्यम से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के जरिए राजनीति में प्रवेश किया. उन्होंने 2012 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा. लेकिन बहुत कम अंतर से हार गई. यूजीसी-नेट स्नातक, दिव्या एक सहायक प्रोफेसर भी थीं और बिहार सरकार में एक अधिकारी के रूप में कुछ समय तक सेवा देने के बाद उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा उत्तीर्ण की. बाद में वह रंगमंच और भाकपा-माले की राजनीति में शामिल हो गई. भाकपा-माले ने उन्हें पटना जिले के दीघा से टिकट दिया और उन्होंने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया. भाजपा के संजीव चौरसिया लगातार दो बार से दीघा सीट जीत रहे है. 2020 में उन्होंने भाकपा-माले के शशि यादव को बड़े अंतर से हराया था. यादव अब राजद के समर्थन से विधान परिषद के सदस्य है.