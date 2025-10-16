Bihar Election News: JDU ने अपने उम्मीदवारों की जारी की दूसरी लिस्ट, कई बड़े नाम शामिल, यहां देखिए पूरी सूची

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. गुरुवार को पार्टी ने अपनी दूसरी और अंतिम सूची जारी करते हुए बचे हुए 44 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया. इससे पहले जदयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। अब पूरी तरह साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन में जदयू किन चेहरों के साथ मैदान में उतरने जा रही है.

देखिए पूरी लिस्ट

JDU की दूसरी सूची में चार मुस्लिम उम्मीदवार शामिल

बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख कल, 17 अक्टूबर है. कई प्रमुख नेता भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे. JDU की दूसरी सूची में चार मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं. पार्टी ने अररिया से शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से मंजर आलम, आमरो से सबा जफर और चैनपुर से जमा खान को टिकट दिया है.

JDU की दूसरी सूची में वाल्मीकिनगर से धीरेंद्र प्रताप सिंह, सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, गोपालपुर से बुलो मंडल, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, करगहर से वशिष्ठ सिंह और काराकाट से महाबली सिंह शामिल हैं. इसके अलावा, जदयू ने जहानाबाद जिले की कुर्था विधानसभा सीट से पप्पू कुमार वर्मा को टिकट दिया है. वर्मा ने 2020 का चुनाव कुर्था विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पर लड़ा था.

नबीनगर से चेतन आनंद, धमदाहा से लेशी सिंह लड़ेंगी चुनाव

वहीँ जदयू ने नबीनगर विधानसभा सीट के लिए आनंद मोहन के छोटे बेटे चेतन आनंद और बेलागंज सीट के लिए मनोरमा देवी पर भरोसा जताया है। पार्टी ने धमदाहा विधानसभा सीट के लिए लेशी सिंह को टिकट दिया है. पूर्णिया की तीनों सीटें जदयू के खाते में गई हैं. धमदाहा के अलावा, सबा ज़फर आमरो से और कलाधर मंडल रूपौली से चुनाव लड़ रहे हैं.

इससे पहले, बुधवार को, जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की. इस सूची में 15 नए उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं. हालाँकि, 29 सीटों पर पुराने उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है.

पहली सूची में छह मंत्रियों और चार महिलाओं को टिकट दिया गया है. चार विधायकों के टिकट भी काट दिए गए हैं. वहीं, 2020 का चुनाव जीतने वाले 17 विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है. लोजपा विधायक राजकुमार सिंह को मटिहानी से और अनंत सिंह को मोकामा से टिकट दिया गया है.

Bihar Chunav 2025: BJP की तीसरी सूची जारी, तेजस्वी यादव के सामने ये नेता मैदान में; यहां देखें उम्मीदवारों के नाम