Bihar election 2025: NDA Seat Sharing के बीच मांझी का बड़ा एलान ‘अंतिम सांस तक रहूंगा मोदी जी के साथ’

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले Jitan Ram Manjhi ने ट्वीट कर जताया अंतिम सांस तक पीएम मोदी और नीतीश कुमार के साथ समर्थन का संकल्प, राजनीतिक गलियारों में मची हलचल.

By: Shivani Singh | Last Updated: October 12, 2025 4:48:11 PM IST

NDA Seat Sharing: बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 25 दिन ही बाकी हैं और आज NDA की सीट शेयरिंग की घोषणा होनी है. इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री Jitan Ram Manjhi ने ‘एक्स’ के माध्यम से एक बार फिर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता का ऐलान किया है. अपने हालिया ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वे अपने अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे और बिहार में नीतीश कुमार संग सरकार को मजबूत बनाए रखने में योगदान देंगे. इस ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक संकेत भी भेजा है.

अंतिम साँस तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहूँगा

दरअसल, जीतन राम मांझी के इस बयान से यह तो स्पष्ट हो गया है कि ‘हम’ को चाहे जितनी और जो भी सीट मिले लेकिन वो गठबंधन के साथ मजबूती से बना रहेगा. आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने आज 12 अक्टूबर को एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ़-साफ़ लिखा ” अभी मैं पटना निकल रहा हूँ… वैसे एक बात बता दूँ मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ… मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम साँस तक माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi
 जी के साथ रहूँगा।
“बिहार में बहार होगी,
नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी”

Bihar Chunav: Tej Pratap Yadav ने एक्स पर Tejashwi को किया अनफॉलो, कल जारी करेंगे कैंडिडेट्स की लिस्ट

हालांकि, भाजपा नेताओं के साथ पहले हुई बातचीत के बाद, हम नेता राजेश पांडे ने एक कड़ा और सीधा संदेश दिया. हम नेता राजेश पांडे ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी राजनीतिक निर्णय लेने में लचीलापन रखती है. उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा, “राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता.” उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि उनकी पार्टी के लिए सभी रास्ते खुले हैं और वे अपने रुख पर पूरी तरह कायम रहेंगे.

Bihar Chunav 2025 में कितने सीटों पर कौन लड़ेगा? BJP और JDU में हो गया डील! आ गई डिटेल

