Bihar Chunav: Tej Pratap Yadav ने एक्स पर Tejashwi को किया अनफॉलो, कल जारी करेंगे कैंडिडेट्स की लिस्ट

Bihar Chunav 2025: बिहार की राजनीति में लालू परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है. लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो हर एक मंच पर साथ नजर आता था. अब एक दूसरे से दूरी बना रहे है. ताजा मामला सोशल मीडिया से जुड़ा है. जहां तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी को एक्स पर अनफॉलो कर दिया है. इस कदम ने न सिर्फ़ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि लालू परिवार के भीतर की कलह को भी एक बार फिर उजागर कर दिया है.

तेज प्रताप अब सिर्फ 3 लोगों को फॉलो कर रहे

तेजस्वी से पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी बड़ी बहन मीसा भारती और हेमा यादव को भी अनफ़ॉलो किया था. अब वह सिर्फ अपने पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और बहन राज लक्ष्मी यादव को ही एक्स पर फ़ॉलो कर रहे है. यह साफ संकेत है कि परिवार के भीतर मतभेद सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक भी होते जा रहे है.

RJD से दूरी और ‘जनशक्ति जनता दल’ की दांव

राजद से निष्कासन के बाद तेज प्रताप अब अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष है. वह बिहार के विभिन्न जिलों में लगातार जनसभा कर रहा हैं और तेजस्वी पर निशाना साध रहा हैं. हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है. तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी. तेज प्रताप ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले सरकार बनाओ, फिर नौकरी की बात करो.

क्या महुआ से लड़ेंगे चुनाव?

तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वह महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. यह वही सीट है जहां से वर्तमान में राजद विधायक मुकेश रौशन चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें तेजस्वी का करीबी माना जाता है. तेज प्रताप ने घोषणा की है कि वह 13 अक्टूबर को अपनी पार्टी के उम्मीदवार की पहली सूची जारी करेंगे. इसका मतलब है कि पारिवारिक कलह अब सीधे चुनावी लड़ाई में बदलने वाली है.