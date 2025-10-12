Bihar Chunav 2025 में कितने सीटों पर कौन लड़ेगा? BJP और JDU में हो गया डील! आ गई डिटेल

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और जदयू के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है. कई दिनों की बातचीत के बाद आखिरकार दोनों दलों के बीच समझौता हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, भाजपा और जदयू कुल 203 सीटों पर सहमत हो गए हैं, जबकि 40 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जा सकती हैं. इस समझौते को एनडीए गठबंधन के लिए चुनावी समीकरण को मजबूत करने वाला माना जा रहा है.

Bihar Chunav: Tej Pratap Yadav ने एक्स पर Tejashwi को किया अनफॉलो, कल जारी करेंगे कैंडिडेट्स की लिस्ट

जदयू को 102 और भाजपा को 101 सीटें मिलने की संभावना

सूत्रों के मुताबिक, इस समझौते के तहत, जदयू 102 और भाजपा 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. लगभग 40 सीटें एनडीए के अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ी जाएँगी. यह फॉर्मूला 2020 के विधानसभा चुनाव से थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों दलों ने इस बार सीटों के बंटवारे में संतुलन बनाए रखा है. इससे साफ संकेत मिलता है कि एनडीए ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है.

जेडीयू कोटे की सीटें संभावित

जदयू द्वारा चुनाव लड़ने की संभावना वाली प्रमुख सीटों में महनार, बरहदिया, वैशाली, अमरपुर, वाल्मिकीनगर, फुलपरास, धमधा, कुचायकोट, बरारी, रुन्नी सैदपुर, हरलाखी, सुपौल, मोकामा, पिपरा, केशरिया, संदेश, आलमनगर, जहानाबाद, घोसी, बिहारीगंज, हथुआ, भोरे, सरायरंजन, सोनबरसा, शिवहर, कांटी, वारिस नगर, बरबीघा, बेलागंज, बहादुरपुर शामिल हैं. कल्याणपुर. ये सीटें जेडीयू का पारंपरिक गढ़ मानी जाती हैं.

बीजेपी कोटे में संभावित सीटें

बीजेपी के लिए जिन सीटों पर चर्चा चल रही है उनमें प्राणपुर, बरुराज, तरारी, बेगुसराय, लखीसराय, पातेपुर, जाले, दरभंगा, सहरसा, साहेबगंज, कटिहार, वारिसलीगंज, जमुई, बेतिया, मधुबन, झंझारपुर, दरौंधा, गोरियाकोठी, अमनौर, हाजीपुर, बिहारशरीफ, दीघा, बांकीपुर, रीगा, बिस्फी, छातापुर, बनमनखी, कुम्हरार, पटना साहिब, दानापुर, मनेर और बिक्रम शामिल हैं. इन सीटों पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है. बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

कौन सा देश बच्चे पैदा करने के लिए दे रहा लोगों को पैसे? फिर भी दूर नहीं हो रहा भयंकर संकट